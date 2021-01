Un bărbat de 43 de ani din Timişoara a abuzat o fetiţă de 5 ani! "Am dezbrăcat-o pe fetiţă..."

In articol:

În vara anului 2020, atunci când țara noastră era în stare de alertă, un bărbat de 43 de ani a abuzat o minoră de doar 5 ani. Individul era unchiul și nașul micuței și ar fi trebuit să aibă grijă de aceasta.

Fetiță de doar 5 ani, abuzată de unchiul ei

Micuța venise de mai bine de două săptămâni acasă, când într-o zi i-a spus mamei sale: „Nanu e un om rău”, Nanu fiind nașul de botez și unchiul micuței. Mama a întrebat-o imediat de ce crede acest lucru, însă fetița a venit cu un răspuns total neașteptat: „Nanu mi-a dat pijamaua cu steluțe jos, m-a pupat pe fund și a făcut pipi pe mine”.

La prima vedere, femeia a fost puțin sceptică, însă s-a tot gândit la ceea ce îi spusese fiica ei, așa că a sunat-o pe soția bărbatului și i-a spus despre cele auzite. „El îl pupă și pe băiat nostru tot pe fund, însă doar atât”, i-a răspuns femeia. Totuși, în poveste a intervenit și individul, care a susținut că el nu a făcut acest lucru.

Însă, mama micuței nu a stat prea mult pe gânduri și a sunat-o și pe fiica ei cea mare, care e stabilită în Spania.

Fata i-a sugerat să discute și cu celălalt copil al familiei, fata care stă la momentul actual în Anglia. Cele două surori au vorbit, pe rând, cu minora și au aflat și ele povestea.

Una dintre surori a luat legătura la scurt timp cu o cunoștință, care era de profesie avocat, iar în data de 9 iulie, acesta a mers la Poliție și a depus plângere. În aceeaşi zi, poliţia a deschis o anchetă şi a mers acasă la părinţii fetiţei.

Micuța a fost audiată, în prezenţa mamei, a avocatului şi a unui psiholog de la DGASPC. A spus tot ce i s-a întâmplat în noaptea de 15-16 iunie, în momentul în care naşii ei au adus-o la Timişoara, pentru a merge cu ea la stomatolog.

Fetiță de doar 5 ani, abuzată de unchiul ei [Sursa foto: PixaBay]

"Mi-a dat jos cu mâna pantalonii de la pijamaua mea..."

În seara respectivă, fata a rămas singură cu Nanu, pentru că nașa ei lucra de noapte, iar verișorul ei era în vizită la buncii. „Nanu mi-a dat jos cu mâna pantalonii de la pijamaua mea cu steluțe și a început să mă pupe pe fund”, a început fetiţa să povestească.

Polițiști au mers și au ridicat probe de pe pijamalele micuței, iar rezultatele îl incriminau pe bărbat. Acesta și-a recunoscut fapta și a spus cum a decurs totul.

„În minutele imediat următoare, am dezbrăcat-o pe fetiţă de pantalonii de pijama despre care îmi amintesc că erau albaștri și că aveau imprimeuri de culoare albă în formă de steluțe, după care am întins-o pe pat, pe burtă și am început să o sărut peste tot”, declară Marius B.

Miercuri, 13 ianuarie 2021, Curtea de Apel Timişoara a decis reducerea pedepsei bărbatului la 4 ani de închisoare şi majorarea daunelor morale pe care el trebuie să le plătească fetiţei, de la 60.000 de euro la 100.000 de euro. Decizia este una definitivă.

„Nu există nicio justificare a acestei fapte, inculpatul (…) folosindu-se de victima, pe care a transformat-o într-un obiect și a agresat-o, chiar și după ce aceasta i-a cerut expres să se oprească și să o lase în pace, pentru a-și asigura realizarea nevoilor sexuale primare”, notează judecătorul, în motivarea deciziei sale.