Situație de-a dreptul incredibilă în Mureș. Un bărbat în vârstă de 72 de ani nu mai are liniște de când a divorțat de soția sa. Bărbatul nu poate trece peste și a început să își amenințe fosta soție că o va omorî exact ca pe Elodia. Femeia a divorțat din cauza violențelor fizice și psihice pe care le-a îndurat ani la rând în familie.

De asemenea, femeia este terorizată și, de frică, a sunat de urgență la 112, declarând că este hărțuită și amenințată de fostul soț.

Agresorul a fost condamnat în luna noiembrie 2018 la cinci luni de închisoare, însă nu s-a cumințit nici așa și a început să-și amenințe din nou fosta soție. După ce s-a pronunțat în mod oficial sentința, bătrânul și-a sunat soția și i-a spus că ”vine acolo şi o taie”. Deși, au divorțat încă din 2010,individul nu s-a împăcat cu acest gând, iar în urmă cu trei ani, când a aflat că fosta lui soție s-a căsătorit cu un alt bărbat ”și-a pierdut mințile” (Vezi și: Tânără ucisă în supermarket, zdrobită sub greutatea produselor)

Femeia este terorizată

”După despărţirea în fapt, inculpatul în mod constant a ameninţat-o pe fosta soţie cu acte de violenţă, respectiv că „o omoară ca pe Elodia”, că „o face pastă de mici când o prinde pe drum”, că „o tranşează”. Persoana vătămată a sesizat Poliţia Ibăneşti cu mai multe plângeri penale pentru faptele de ameninţare şi hărţuire.”, se arată în hotărârea Judecătoriei Reghin.

În plus, bărbatul a fost pus sub acuzare în cel de-al doilea dosar chiar în timp ce era judecat după prima plângere a fostei soții. A continuat să-i adreseze amenințări chiar și după prima condamnare din dosar. Din cauza faptului că agresorul are o vârstă înaintată, nu se impune executarea pedepsei, deși bărbatul a mai primit încă o dată condamnare cu suspendare.