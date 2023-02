Un bărbat din Bacău a dat lovitura în domeniul construcțiilor. George a ajuns cunoscut și în străinătate: „Eu pe fiică-mea, în primii ani de viață nu o vedeam decât duminica trează”

In articol:

George Merlușca este un antreprenor care își desfășoară activitatea în localitatea Comănești, din județul Bacău. Chiar dacă orașul are puțin peste 20 de mii de locuitori, bărbatul a reușit să pună pe picioare o afacere cu care are succes la nivel național și chiar internațional.

Până cu doi ani în urmă, structura caselor pe care omul le produce era făcută manual de către angajații acestuia, însă acum întregul proces este automatizat, ceea ce a făcut ca veniturile bărbatului să crească considerabil.

Casele pe care le produce George ajung în Spania, Islanda și chiar America

În anul 2022, antreprenorul a avut comenzi care au depășit suma de cinci milioane de euro. Bărbatul și-a construit fabrica cu ajutorul fondurilor europene, ceea ce au făcut ca încasările pe care acesta le face să crească mai repede decât dacă și-ar fi

dezvoltat afacerea fără ajutorul banilor veniți de la UE.

George Merlușcă este inginer de meserie și încă din anii '90 acesta și-a dorit să aibă propria afacere. În momentul în care a înființat firma, bărbatul lucra la o societate agricolă. Astfel, tot timpul pe care îl avea omul îl petrecea muncind.

„Eram angajat, mă duceam dimineață la serviciu și după amiază până la 12 și pe 1 noaptea, lucram. Eu pe fiică-mea, în primii ani de viață nu o vedeam decât duminică trează. Am început cu mai multe activități, am început cu injecție de mase plastice, am avut un cuptor turcesc de pâine. Dar eu am vrut producție, să simt că din mâna mea a ieșit așa ceva”, a povestit antreprenorul, pentru stirileprotv.ro.

Încă din acel moment, bărbatul a vrut să ajungă să realizeze case din lemn. Visul i s-a îndeplinit în anul 2015, când a pus bazele acestui proiect.

„Noi am început cu acest proiect din 2015. Cred că l-am depus pe undeva prin 2018 și s-a aprobat 2019 și în ianuarie 2020 deja am început să producem. În timpul ăsta noi am creat această piață, de case în structură, făcând aceste case într-un mod empiric, și deja când am început să lucrăm cu utilajele noi, deja piața era deja făcută”, a mai spus antreprenorul.

