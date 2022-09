Un bărbat din Capitală a avut parte de o surpriză de zile mari! Și-a parcat mașina în fața blocului, însă ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

In articol:

Majoritatea oamenilor din București s-au confruntat măcar din când în când cu problema parcărilor și a faptului că locurile special destinate mașinilor sunt insuficiente pentru volumul mare de vehicule.

Din această cauză, mulți șoferi sunt nevoiți să parcheze pe locurile nemarcate, ceea ce le poate cauza probleme serioase.

Un bucureștean a avut parte de un adevărat șoc când a vrut să-și conducă mașina. [Sursa foto: Facebook ]

S-a trezit cu mașina blocată pentru că nu era din zona în care a parcat

Un bărbat din Sectorul 5 al Capitalei a aflat pe propria piele ce se poate întâmpla atunci când mașina este parcată într-un loc necorespunzător.

Bărbatul a lăsat mașina lângă un bloc, cât timp s-a dus să viziteze o rudă. Când s-a întors însă, a văzut cu stupoare că mașina sa era blocată la propriu de alte două, care o încolțiseră.

„Alaltăieri seară, după serviciu, am mers la bunica mea de 90 de ani să îi las niște cumpărături la ușă. Așadar am stat puțin. În jur de 30 de minute. Am vorbit un pic cu ea pe hol după ce i-am lăsat alimentele. Când ies găsesc că 2 cetățeni cu un nivel de maturitate de școală generală mi-au blocat mașina cum se vede în poze. Când am ajuns în parcare, am lăsat mașina la aprox. 50 cm în spatele Daciei iar Ford-ul din spatele meu nu ajunsese încă. La ieșire din bloc găsesc atât Dacia cât și Ford-ul aproape lipite de Renault-ul meu. Locurile respective nu sunt trasate, marcate în vreun fel. E pe regula „primul venit, primul servit””.

„De cel cu Ford-ul nu am dat dar, văzându-mă că fac poze și dau telefoane (urma să anunț poliția), a ieșit soția cetățeanului cu Dacia (locuia la parter fix în fața mașinii mele), a scos mașina din viteză și am ajutat-o să o împingă; respectivul era în casă, bineînțeles. Tot doamna respectivă mi-a zis că nu știe de ce soțul ei m-a blocat, că dânsa l-ar fi întrebat dar că i-ar fi răspuns că nu e treaba ei? Ca să fiu sincer, nu știu 100% dacă cel cu Ford-ul a făcut-o intenționat. Caz în care îmi cer scuze, poate așa parchează el ca să lase loc, dar cel cu Dacia mai mult ca sigur a făcut-o cu bună știință, trăgând mașina mai în spate abia după ce am urcat eu”, a postat bărbatul pe un grup de Facebook.