Un bărbat din Turcia a fost scos cu țigara în gură de sub dărâmături. Salvatorii nu au putut sub nicio formă să-l convingă pe bătrân să renunțe la ea

Un bărbat din regiunea Adıyaman a fost scos de sub dărâmături la ore bune după cutremurele care au devastat Turcia și Siria.

Omul a așteptat cu sufletul la gură să fie descoperit de salvatori. Între timp, bărbatul nu a mai rezistat și și-a aprins o țigară.

Bărbatul i-a amuzat pe pompierii care l-au descoperit sub bucățile de ciment. [Sursa foto: Twitter]

Pompierii au ajuns cu greu la bătrânul care era pur și simplu îngropat sub tonele de moloz. Bărbatul își pierduse orice speranță, așa că a decis să se mai bucure pentru ultima dată de o țigară.

Chiar atunci, miracolul pentru care se ruga bărbatul s-a împlinit. Salvatorii au ajuns la el. Când l-au scos, omul trăgea cu poftă din ultima țigară pe care o mai avea.

Din fericire, omul a scăpat ca prin urechile acului. Acesta nu a fost rănit de cantitatea imensă de beton sub care a fost prins.

Fericit că a fost scos de sub dărâmături, omul a continuat să fumeze și nu a renunțat la țigară până ce aceasta nu a fost aproape gata, chiar dacă cei care l-au

găsit au încercat să o ia din mâna acestuia.

Când au văzut cu câtă pasiune fuma bărbatul, salvatorii au început să se amuze cot la cot cu acesta. Imaginile cu acțiunea de salvare au fost filmate și au ajuns virale pe rețelele de socializare, unde au strâns o mulțime de reacții din partea internauților.

Oamenii se bucură că bărbatul a fost scos cu bine de sub moloz. Mai mult decât atât, o mulțime de persoane îl felicită pe bătrân pentru că a rămas pozitiv chiar și în aceste condiții.

„Ne-ai pus un zâmbet pe față după atâtea lacrimi, unchiule”, „Bravo ție”, „E frig și orice căldură era necesară”, „Acea țigară l-ar fi putut ține în viață”, au scris mai multe persoane pe Twitter.

