Un bărbat din Ucraina care și-a pierdut toată familia își strânge la piept pisica, salvată de sub dărâmături: "Doar pisica lui a scăpat cu viață după bombardament"

Povestea unui ucrainean a devenit virală pe rețelele de socializare. Bărbatul, care și-a pierdut întreaga familie în urma unui atac al rușilor, a reușit să își salveze animalul de companie de sub ruine.

Un bărbat din Markhalivka, Ucraina, a reușit să scape cu viață ca printr-un miracol, după ce un rușii au lansat mai multe rachete asupra unor locuințe dintr-un cartier rezidențial. Din nefericire, familia ucraineanului nu a putut supraviețui atacului, relatează NEXTA. Doar pisica acestuia a fost găsită printre dărâmături. Imaginea cu ucraineanul și cu animalul de companie, pe care îl strânge puternic la piept, a emoționat o lume întreagă.

#Markhalivka. A man lost his entire family to a #Russian airstrike on residential houses. Only his cat survived.