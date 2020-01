Oliver Dietmann, în vârstă de 46 de ani, este cercetat pentru omucidere prin neglijență. Bărbatul a consumat patru sticle de vin și încă câteva pahare de schnapps, împreună cu iubita lui.

Îmbatați de aburii alcoolului, cei doi au vrut să facă dragoste și s-au gândit să folosească un castravete pe post de jucarie sexuală. Totul a luat, însă, o întorsătură nefericită.

Bărbatul a declarat în fața magistraților că el și iubita lui, Rica Varna, în vârstă tot de 46 de ani, erau împreună de cinci ani și că mai obișnuiau să folosească legume în jocurile lor din dormitor.

”I-am pus castravetele în gură. Dar, dintr-o dată am simțit că vine miros de fum din bucătărie. Am uitat că am pus o bucată de carne la prăjit pentru câinele meu. Am fugit în bucătărie, mi-am hrănit câinele, iar apoi am mers în balcon și am fumat o țigară. Când m-am întors în dormitor, Rica era inconștientă.", a declarat la tribunal Oliver, conform dailymail.co.uk.

Bărbatul a încercat să își salveze iubita

„Am încercat să-i scot bucățile de castravete din gură, dar au fost atât de mari încât nu am reușit deloc”, a mai spus Oliver.

În urma necropsiei, medicii au spus că femeia a murit din cauza că bucățile de castravete i-au întrerupt alimentarea cu aer și a intrat în stop cardio respirator.

Bărbatul riscă acum până la 5 ani de închisoare, dar verdictul urmează să fie dat în zilele următoare, după terminarea cercetărilor.