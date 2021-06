Un bărbat transgender, care a născut doi copii, a mărturisit prin ce traume a trecut: ”Lăsam oamenii să creadă că am burtă de bere ca să nu mă judece”

In articol:

Kayden Coleman, în vârstă de 34 de ani, are două fetițe minunate, una de șapte ani pe nume Azaelia, iar cealaltă de doar zece luni, numită Jurnee. Este un tată transgender, care a dat naștere celor două fetițe ale lui. Kayden a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre traumele prin care a trecut de-a lungul celor două sarcini, cum i s-a greșit sexualitatea, cum a fost privat de îngrijire, ori cum a fost sfătuit de către medici să facă avort.

Kayden a început să facă tranziția de la femeie la bărbat în anul 2009. Totuși, acesta nu a vrut să facă o intervenție chirurgicală de reconstrucție a organului genital, așa că și-a păstrat organele reproductive feminime.

Totul a început în martie 2013, când a suferit o mastectomie pentru a-și îndepărta sânii și a trebuit să oprească temporar administrarea de testosteron.La scurt timp a descoperit că era însărcinat în cinci luni cu primul său copil, pe care l-a născut în 2014.

În ianuarie 2020, a rămas din nou surprins după ce a aflat că urmează să nască din nou, așteptând cel de-al doilea copil cu iubitul său, Dominique, în vârstă de 30 de ani.

„ Au fost o mulțime de traume”, spunea el. „Majoritatea au venit din partea medicilor. S-au pus multe întrebări despre identitatea mea, multe greșeli de gen. Mi s-a spus că nu ar trebui să mă aflu în spații în care căutam îngrijire deoarece erau considerate spații pentru femei. Mi s-a oferit un avort de multe ori, ridicol ”, a adăugat tăticul mândru de fetițele lui.

A ținut sarcina ferită de ochii lumii

Kayden le-a spus oamenilor, care-l întrebau de greutatea lui, că are burtă de la bere. „Nu a trebuit să mă plimb cu teamă, îngrijorându-mă că oamenii vor să-mi facă vreun rău”, a spus el. „Au crezut că am o burtă de bere”.

„ A fi inclusiv implicarea în mai mult decât simpla cunoaștere a terminologiei. Este mai mult decât să ai câțiva prieteni trans. Și este cu siguranță mai mult decât simpla dorință de a fi un aliat”, a scris el pe Instagram. „Este muncă. Educație constantă. Înțelegerea privilegiului tău. Nu este vorba dacă sunteți sau nu de acord cu noi. Nu ne interesează acceptarea sau acordul dvs. Vrem doar echitate și îngrijire sigură, incluzivă”, a adăugat Kayden.

Kayden a descris şi decizia de a face tranziţia: „Chiar și crescând ca o fată, mi-am urât pieptul, nu am vrut niciodată să port sutien și știam că, chiar dacă nu aș face tranziția, aș fi vrut să fac o micşorare de sân. Dar nu am avut niciodată o intervenție chirurgicală genitală pentru că este costisitoare, există adesea o mulțime de complicații cu aceasta și poate amorți lucrurile din punct de vedere sexual. Nu m-am speriat niciodată de reacțiile răutăcioase, pentru că la sfârșitul zilei, până când acești oameni îmi vor plăti facturile sau îmi vor pune ei mâncare pe masă, opiniile lor sunt doar opinii. Știam că vreau să fac tranziția în 2007, dar în acel moment nu existau foarte multe resurse și o tranziție între femei și bărbați nu era foarte frecventă. Dacă ai intra pe Google și ai căuta testosteron, ai obține un site web neobișnuit cu sediul în India și a fost greu să găsești lianți. M-am identificat ca fiind lesbiană la acel moment, iar prietena mea nu era în regulă cu tranziţia și a încercat să-mi scoată asta din cap, așa că abia în 2009 am început procesul. A trebuit să încetez să mai iau testosteron cu șase săptămâni înainte de operație și la o lună după ce am renunţat am conceput primul copil. Credeam că doar m-am îngrăşat, dar de fapt creştea un copil în burta mea”.