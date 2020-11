Un bătrân de 82 de ani locuiește într-o toaletă improvizată: ”Nevasta îmi spune să plec de acasă”

Bărbatul în vârstă de 82 de ani [Sursa foto: Spynews.ro]

Bărbatul în vârstă de 82 de ani și-a găsit adăpost într-o toaletă improvizată de doi metri lungime, situată într-o curte din zona Târgu Cucu, de pe strada Cuza Vodă din Iaşi. Bătrânul stă în stația din Târgu Cucu, nu cerșește, dar acceptă banii sau mâncarea oferită de trecători. Ba mai mult, acesta a declarat că locuiește pe străzi de trei ani pentru că familia nu-l primește în casă.



”Nu mă primește. Nevasta îmi spune pleacă, pleacă și mă fugărește de acasă. Nu țin la mine nici femeia, nici copiii. 11 copii am, dar sunt plecați prin țară, în București, Timișoara, nu mai știu pe unde, că nu le pasă de mine”, a spus bătrânul.

Bătrânul în vârstă de 82 de ani a precizat că își cumpără mâncare cu banii primiți de la oameni. Pensia pe care trebuie să o primească lună de lună o încasează soția bărbatului, iar acesta nu primește nici măcar 1 leu. ”Toată pensia mi-o oprește ea, nu-mi dă un leu, nimic, ia totul și eu nu am primit de mult timp ceva. Sunt singur, nu mai am pe nimeni. O cameră nu pot să iau, îți trebuie bani ca să stai undeva, dar de unde? Am mâncare acolo, în plasă, îmi cumpăr cu bani de la oameni”, a mai explicat bătrânul.

Bătrânul a stat o perioadă la adăpost

În trecut, bărbatul a stat o perioadă la adăpost, dar nu vrea să se întoarcă acolo pentru că i se furau banii și mâncarea. ”Mi-aș dori să am o cameră să stau măcar iarna, dar nu mă primește nimeni, se uită că sunt murdar. Aici, în Târgu Cucu, sunt de mult timp, ziua stau pe aici pe stradă sau în stație”, a mai povestit bătânul.

„A ajuns la adăpost pe data de 5 februarie 2020 și am aflat numele părinților, că are domiciliul în localitatea Breazu, comuna Rediu, numărul 167 A și că are 11 copii despre care nu știm alte informații.

Deși i-am pus la dispoziție un loc în adăpost, a menționat că nu dorește găzduire. Angajații nu au putut afla mai multe date despre situația lui din cauza dificultăților de comunicare”, au declarat reprezentanții Adăpostului de noapte C.A. Rosetti Iași.

Sursa: Spynews.ro