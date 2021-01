Un bătrân din Iași a fost abandonat de familie în spital! „Nu m-au primit”. Cei cinci copii refuză să-l îngrijească

Bărbatul de 83 de ani a fost lăsat de familie să-și petreacă sărbătorile într-un spital din Iași

Caz revoltător la Iași! Un bătrân în vârstă de 83 de ani a fost abandonat de câtre cei cinci copii ai săi în spital. Omul este prea bătrân și prea bolnav să mai aibă singur grijă de el, iar singura lui salvare ar fi unul dintre cei cinci copii pe care îi are, însă niciunul nu vrea să-și asume responsabilitatea și să-i ofere tatalui său un cămin.

Nici statul nu poate să-l ajute. Bărbatul și-a perdut buletinul și astfel nu poate să ajungă într-un azil de bătrâni. Astfel, va mai dura o perioadă bună până când acesta va putea să părăsească spitalul.

Și-au abandonat tatăl la spital!

Din cinci copii câți are bătrânul, niciunul nu a vrut să aibă grijă de el și să-l ia acasă și astfel a ajuns să-și petreacă sărbătorile de iarnă într-un pat dintr-o unitate medicală.

Asistentele și medicii au acum grijă de bărbat [Sursa foto: Captură Realitatea.net]

Cu doar două zile înainte de Crăciun, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spitalul de Urgență din Iași. După ce medicii l-au stabilizat pe bărbat, au considerat că poate fi externat și l-au trimis acasă cu o ambulanță. Când au ajuns la adresă, familia lui a refuzat să-l mai primească și a trebuit dus din nou la spital.

„Nu m-au primit, i-am dat cinci milioane şi nu mă primesc”,a povestit bărbatul cu lacrimi în ochi.

Nici după o săptămână nu a venit nimeni să întrebe de el, așa că responsabilitatea a căzut pe umerii medicilor și a asistentelor.

„A vorbit asistentul social din UPU cu copiii din fiecare cele trei căsătorii pe care acest pacient le-a avut în viaţa lui. Niciunul nu a vrut să-l primească acasă. S-a întâmplat aproape în fiecare an în preajma sărbătorilor să avem părinţi sau bunici pe care familia nu-i primeşte acasă”, a declarat Diana Cimpoeşu, UPU Spit. de Urg. Iaşi.

Se pare că omul a rămas fără casă în urma unui incediu. Nu se poate îngriji singur și are nevoie permanentă de ajutor și sprijin

„El nu are mutaţie aici, el a avut casă pe Sărăriei, i-a ars. Omul ăla trebuie îngrijit, trebuie curăţat, trebuie spălat, e la pampers. Cine să-l îngrijească? Copiii, are familie, are patru băieţi şi o fată!”, spune Anuța Bălan, sora concubinei bătrânului.

Statul nu-și asumă responsabilitatea în cazul bătrânului

Autoritățile statului nu pot face nimic pentr a-l ajuta. Spitalul a apelat la Direcţia de Asistenţă Socială pentru a-i găsi bătrânului un loc, însă acest lucru nu a fost posibil.

„S-a constatat faptul că de fapt cazul este unul medico-social, fapt care ar face imposibilă cazarea persoanei respective în adăpostul de noapte al Primăriei Municipiului Iaşi, pe principiul că fiind un caz de paleaţie, nu avem personalul specializat pentru a-l îngriji”,Luminiţa Munteanu, director DAC Iaşi

De asemenea, procesul este îngreunat de faptul că bărbatul și-a pierdut buletinul .

