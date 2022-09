“Un bebe” Simina Loica a vorbit pentru prima dată despre o nouă sarcină, după ce s-a despărțit de Alex Zănoagă

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au făcut remarcați în cadrul emisiunii ”Puterea Dragostei”. Tot acolo, cei doi au și dezvoltat sentimente intense unul pentru celălalt. Ulterior au format un cuplu, ea a rămas însărcinată și chiar s-au și căsătorit.

Dar, cum se spune că lucrurile frumoase țin puțin, nu de mult, Zănoagă și Simina și-au anunțat divorțul, după o perioadă în care ar fi încercat să își rezolve problemele de cuplu.

Din păcate, au ajuns să meargă pe drumuri separate, în ciuda faptului că au și un copil împreună.

Simina Loica nu se mai vede mamă

Astfel, Simina Loica nu a rămas mult timp singură. Bruneta și-a asumat imediat o relație cu Alex Bobicioiu, d oar că lucrurile au devenit complicate și a doua oară.

Cei doi s-au certat și împăcat de mai multe ori, deși spuneau că au planuri mari de viitor. Tot despre viitor a vorbit acum și fosta concurentă de la Kanal D.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde și-a format o adevărată comunitate, Simina Loica și-a dedicat acum puțin din timpul ei liber și admiratorilor.

Internauți, interesați de viața brunetei, acum planând incertitudinea asupra aspectului amoros, au vrut să știe dacă, în viitor, Simina Loica plănuiește să devină pentru a doua oară mamă.

În fața unei asemenea întrebări, fosta soție a lui Alex Zănoagă a fost cât se poate de hotărâtă și a oferit un răspuns la care nu multă lume se aștepta.

”Mai vrei un bebe?”, a fost întrebarea venită de la internauți pentru Simina Loica, ea satisfăcându-le imediat curiozitatea: „Nu!”, a răspuns bruneta.

De altfel, în timp ce Simina și Bobicioiu ba sunt, ba nu sunt împreună, de cealaltă parte, și Zănoagă și-a refăcut viața.

De câteva luni este împreună cu o tânără, iar relația pare a fi una foarte serioasă, căci partenera fostului concurent de la Kanal D l-a cunoscut deja și pe Dominic, fiul Siminei și a lui Zănoagă.

Da, am o iubită nouă. Sunt cu o fată de două luni, două luni jumate, cam așa. Sunt fericit! Am cunoscut-o pe internet, ea mi-a scris prima. Îl cunoaște pe Dominic, îl place foarte mult. Ea nu prea își dorește copii, dar când l-a văzut pe Dominic, lucrul ăsta s-a schimbat. A zis că îi place foarte mult zâmbetul lui și că are el ceva al. Am fost toți trei la o piscină din București și la un loc de joacă și cam atât. Am prins decât vreo două weekend-uri cu ea.", a declarat Alex Zănoagă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.