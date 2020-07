In articol:

Bărbatul a ajuns în urmă cu o săptămână la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” cu o formă medie a bolii. El a refuzat tratamentul cu Remdesivir, care se dă în baza unei scheme de tratament ce se aplică doar la trei spitale din România: Timișoara, București și Iași. În ultimele trei zile însă, starea lui s-a agravat, iar în cele din urmă a decedat, relatează Tion.

Pacientul a refuzat tratamentul pentru Covid-19

Managerul Spitalului „Victor Babeș”, Cristian Oancea, a declarat la Digi24 că a fost pentru prima dată când un pacient a refuzat tratamentul cu Remdesivir, în ciuda faptului că i s-au explicat beneficiile. Bolnavul a insistat că „nu vrea să se facă experimente pe el”, iar medicii nu au putut face nimic în această privință.

„Pacientul a venit, s-a internat, iar starea lui s-a deteriorat până a ajuns în secția de terapie intensivă. În momentul în catre am vrut să-l punem sub tratament cu Remdesivir, deși colegii mei din Terapie intensivă au insistat cu informații medicale, ca să-l ajute să înțeleagă procesul terapeutic, pacientul a refuzat de mai multe ori, vehement, chiar acuzând personalul din Terapie intensivă că fac experimente pe el. În fața acestei atitudini, am rămas doar simpli spectatori și starea pacientului s-a înrăutățit de la zi la zi până când astăzi a survenit decesul”, a povestit managerul spitalului, la Digi24.

Ce este Remdesivir

Remdesivir face parte dintr-un studiu clinic și există un protocol de administrare foarte bine stabilit. Pacientul a devenit refractar în momentul în care a auzit că Remdesivir făcea parte dintr-un studiu inovativ. Medicamentul este însă autorizat în Statele Unite, a dat rezultate, iar includerea lui într-un studiu clinic a fost singura modalitate de a-l aduce și în România, a explicat managerul spitalului.

După ce a refuzat Remdesivir, pacientul a fost tratat cu alte produse. „Tot ce specifica ghidul terapeutic i s-a dat”, a spus dr. Oancea.

Manager spital: Pacientul putea fi salvat

Dr. Oancea a declarat că bolnavul ar fi putut supraviețui, dacă accepta tratamentul și i se putea administra la timp. Incidentul a lăsat un gust amar medicilor din terapie intensivă, care nu au putut face nimic pentru a-l salva.

„Legal, noi nu avem pârghii. Nu putem să facem bine cu forța. Lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem aici o echipă profesionistă, în sprijinul și pentru viața lor”, a precizat managerul.

După ce pacientul a refuzat tratamentul, la o zi, o zi și jumătate deja nu se mai încadra în acele criterii.

„Dorința pacientului, atât timp cât este conștient, este suverană, după care, când a intrat în faza de comă, practic nu s-a mai încadrat în criteriile terapeutice de Remdesivir. Sunt anumite criterii terapeutice pe care dacă pacientul le acceptă, are o șansă. Dacă se trece de acele criterii, practic tratamentul cu Remdesivir nu se mai justifică”, a explicat dr. Cristian Oancea.

În acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara sunt internați 73 de pacienți. În Terapie intensivă sunt cinci pacienți și mai sunt două locuri libere. A fost instalată și o unitate mobilă de terapie intensivă, care va funcționa de săptămâna viitoare.