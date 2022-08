Un brașovean a făcut-o lată! Adolescentul a furat mașina poliției chiar din curtea primăriei, după care a făcut accident

In articol:

Un adolescent în vârstă de 17 ani a avut o seară de pomină. Minorul se întorcea de la o petrecere unde a băut câteva pahare.

Fiind destul de beat, localnicul din comuna Apața, județul Brașov a intrat în curtea primăriei din sat și a găsit o mașină a Poliției Locale.

Un minor a făcut accident cu mașina oamenilor legii, pe care o furase. [Sursa foto: Observatorul de Apața]

Un băiat beat a furat mașina Poliției

Surprinzător, mașina oamenilor legii avea cheile în contact așa că băiatul nu a stat mult pe gânduri. A intrat în mașină și a pornit pe străzile comunei.

Omul s-a simțit foarte bine, însă nu pentru mult timp. Șoferul turmentat a pierdut controlul volanului și a făcut accident. După ce a intrat cu mașina în șanț, vehiculul Poliției Locale a fost avariat în totalitate.

Tânărul a provocat astfel o pagubă de 12.000 de euro.

„A deschis frumos poarta instituției, s-a urcat în mașina Poliției Locale, a pornit-o și a plecat la distracție. Din păcate pentru el, mașina Poliției Locale din Apața nu a vrut să asculte de comenzile lui și astfel s-a tamponat la colțul străzii Gării. Rezultatul: dauna totală a autoturismului, bun de fier vechi”, scrie Observatorul de Apața.

Băiatul nu a fost rănit, însă are acum probleme destul de grave cu legea pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

„În cauză, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.