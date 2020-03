Pe zi ce trece, ne dam seama ca vietile noastre se schimba total si este posibil sa nu mai fie niciodata asa cum au fost. Dupa ce aceasta perioada dificila o sa se incheie, cand totul ne va parea un cosmar, ar trebui sa ne amintim sa traim mai mult in prezent. Nu in trecut, nu in viitor. Vom invata sa facem lucrurile ,,acum”, nu ,,maine” si sa fim mai intelegatori cu noi si cu toti din jurul nostru.

Iar dupa ce pericolul virusului va incepe sa se risipeasca (trebuie sa fim optimisti si sa credem ca nu va mai dura foarte mult) va trebui sa ne confruntam cu alta situatie. Aceasta pandemie va lasa grave sechele economice pe tot Globul, iar primele se vad deja. Milioane de oameni intra in somaj tehnic, afacerile sunt afectate si foarte multe persoane nu mai au siguranta zilei de maine. Totusi, daca te afli printre cei mai norocosi, care inca nu au fost afectati in nici un fel, poti ajuta respectand indicatiile autoritatilor de a sta acasa si mai poti sprijini antreprenorii romani afectati de toata aceasta situatie. Comanda produse locale, cand va fi din nou sigur, rezerva o vacanta in Romania, nu in strainatate. Astfel, vei ajuta alti oameni sa iasa din impas si in acelasi timp vei ajuta si economia tarii.

Printre afacerile care au de suferit zilele acestea se numara si florariile. Aproape nimeni nu se mai gandeste la cumpararea florilor, iar cei care si-ar dori, poate sunt retinuti de frica. Daca iti doresti sa ii faci o bucurie cuiva drag sau pur si simplu sa ai in casa flori, te incurajam sa comanzi dintr-o florarie online! Ca si alte magazine online, florariile si-au luat toate masurile de precautie, astfel incat sa le poata aduce clientilor o mica bucurie, intr-o perioada atat de sumbra.

Poti comanda cu incredere buchete si aranjamente florale pentru tine sau pentru cei dragi (le poti trimite direct lor, respectand astfel decizia de a nu-i vizita). Iar daca iti doresti un cadou special, care sa reziste mai mult de o saptamana, te incurajam sa comanzi trandafiri criogenati extraordinari. Acestia pot rezista pana la 25 de ani si vor prezenta un cadou inedit, care va bucura sufletul oricui. In plus, in momentele acestea pot reprezenta un simbol al optimismului si al iubirii. De fiecare data cand persoana careia i-l vei darui il va privi, isi va aduce aminte de aceasta perioada si va fi mult mai motivata sa traiasca in prezent si sa se bucure de toate momentele frumoase, astfel incat sa nu aiba regrete.

Poti alege diferite modele de trandafiri criogenati: trandafiri individuali, aflati sub cupola de sticla sau mai multi trandafiri ambalati astfel. In cazul in care iti doresti sa daruiesti un aranjament, poti opta pentru o cutie de carton premium cu un anumit numar de trandafiri sau pentru o cutie acrilica. Iar ca si culori, ai de ales intre culori naturale, romantice sau culori inedite, obtinute in mod artificial!

Speram sa iti fi dat o idee foarte buna de cadou in aceasta perioada! Am vrea sa stim parerea ta in legatura cu trandafirii criogenati!