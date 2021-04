Un cântăreț celebru, despre trauma care-l urmărește zi de zi: ”Ce pedeapsă e mai grea decât să-ți vezi copilul cum cade de la etaj”?

In articol:

Cântărețul Nicu Paleru trăiește și astăzi cu trauma unei întâmplări prin care a trecut pe vremea când fiica lui avea doar doi ani. Micuța s-a cățărat de una singură pe pervazul ferestrei de la apartamentul în care locuia și a fost foarte aproape să cadă în gol.

Nicu Paleru: ”Stăteam la etajul 2”

Paleru a povestit că și-a căutat copilul prin toată casa și după ce nu l-a găsit, a observat că fereastra era larg deschisă. Atunci s-a gândit că a avut loc o nenorocire și a privit în jos să vadă dacă micuța nu cumva a căzut.

”Abia ne mutasem, la pervaz aveam un geam cu o plasă care era data la o parte. Am căutat prin toată casa, nu o găseam. Primul sentiment pe care l-am avut, mi s-a oprit sângele, mi s-a oprit viața.

Mi-am facut curaj să mă îndrept spre fereastră și să mă uit în jos, stăteam la etajul doi iar jos erau scările de la intrarea în bloc, când m-am uitat nu era jos”, a povestit Nicu Paleru pentru emisiunea Folclorul sub lupă de la Etno TV, citat de Star Popular.

Interpretul a observat atunci că fetița lui ieșise pe geam și stătea pe o margine exterioară a blocului care era pe post de jardinieră. Orice mișcare ar fi făcut, micuța s-ar fi putut prăbuși.

”Eram 100% sigur că copilul nu mai trăiește”

”M-a strigat, tati! Când am văzut-o cu coada ochiului am zis, Doamne, încă trăieste! Eram atât de debusolat, ce pedeapsă mai grea e decât să-ți vezi copilul cum cade de la etaj? Nu știu cum am ajuns la ea, mă țineam de jardiniera de undeva de sus, partea de geam unde se afla era blocat, nu puteam să ajung s-o iau cu mâna. A trebuit să mă duc dupa ea. Cu greu am reușit s-o prind, i-am zis să stea acolo și să-mi dea mânuța să ne jucam”, a mai povestit Nicu Paleru.

Cântărețul a povestit că a prins-o, a tras-o în casă pe cea mică, i-a dat două palme părintești la fund, după care a plecat în bucătărie unde a plâns ”așa cum n-a mai plâns în viața lui”. Apoi s-a rugat și i-a mulțumit Maicii Domnului că i-a dat copilul înapoi. ”Au fost momente în care eram 100% sigur că nu mai trăiește copilul meu”, a povestit Paleru.