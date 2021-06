Un cântăreț de muzică populară amenință că se va sinucide: “Las un bilet. E în bucătărie. Adio!”

Marius Baldovin amenință că se va sinucide [Sursa foto: Facebook] 21:29, iun 30, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Marius Baldovin amenință că vrea să își încheie socotelile cu această viață. Cântărețul de muzică populară are probleme cu legea și a fost reținut de poliție, fiind acuzat de evaziune fiscală.

Cântărețul și realizatorul de emisiuni populare, Marius Baldovin a mărturisit că psihic este la pământ, după ce a fost reținut și anchetat de două ori, în doar 24 de ore.

În prezent, Marius Baldovin se află sub control judiciar și merge la psiholog.

Artistul a declarat că vrea să se sinucidă și că i-a lăsat un bilet de adio iubitului lui: ” Las un bilet iubitului meu, care și el m-a părăsit atunci când sunt la greu. E în bucătărie biletul. Adio !”

Motivele pentru care Marius Baldovin vrea să se sinucidă

Marius Baldovin a declarat pentru o publicație motivele pentru care se gândește la cele mai sumbre scenarii. Cântărețul din Târgu-Jiu a trecut recent printr-o despărțire dureroasă, care, se pare, a lăsat urme adânci în sufletul lui Boldovin.

“ Acum ceva timp am fost internat la spital pentru că am cedat psihic. Pentru că sunt la pământ, am luat și un pumn de pastile, am vrut să îmi iau viața, să-mi închei socotelile pentru totdeauna. Regret ceea ce am făcut toată viața în legătură cu aceea problema. Îmi este foarte greu si nu mai am puteri, plâng deseori, nu mă liniștesc din cauza acestei probleme. Nu mai pot să lucrez datorită acestei probleme. Au venit și cei de la IPJ Giurgiu pentru alte patru acte materiale, contracte, am fost retinut 24 ore si acolo. Nu mai pot, îmi vine să îmi iau viața și să nu mai aud de nimeni .” a mărturisit cu sinceritate artistul.