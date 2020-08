Gabriel Dumitru

Un cântăreț de muzică populară era sigur de viitorul lui, crezând că și-a găsit jumătatea. Bărbatul urma să se căsătorească pe parursul acestui an, însă lucrurile nu au mers conform planului. Logodnica lui l-a părăsit chiar înainte de nuntă!

Gabriel Dumitru este câtărețul de muzică populară căruia nu i-a surâs viața chiar pe toate planurile: bărbatul este tânăr, curtat de multe femei, ba chiar locuiește și într-o casă luxoasă, în timp ce cariera lui evoluează din ce în ce mai bine! Contrar succesului său, bărbatul a primit o lovitură peste care se trece cu greu.

Gabriel și-a spus povestea în cadrul unei emisiuni televizate. Artistul și-a expus sufeltul, povestind cum a fost părăsit în timp ce făceau pregătirile pentru nuntă.

Gabrile a dezvăluit și motivul pentru care iubita lui a decis să-l părăsească, chiar înainte să-și unească destinele. Femeia l-a acuzat că acesta o înșeală, însă artistul era însoțit doar de colegii lui. Spre surprinderea lui, bărbatul a aflat ulterior că viitoarea lui soție era cea care călca strâmb în relație.

„Am avut un turneu, am plecat aproape 2 luni de zile. Am fost singur cu colegii mei și m-am trezit cu niște mesaje destul de dubioase pe care nu le-am înțeles. Că o înșel, că nu sunt corect față de ea, că stau cu colegele mele. O gelozie pe care eu nu am înțeles-o niciodată. Ulterior am aflat că a avut o altă aventură și am suferit”, a mai spus acesta, conform sursei citate.