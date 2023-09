„Un capitol închis” Flavius Nedelea a confirmat despărțirea de Iulia Sălăgean! Ce spune omul de afaceri, după ce s-a zvonit că ar fi dat-o afară pe fosta lui iubită din restaurantul său: „Nu avem nimic de împărțit”

In articol:

Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean au decis să meargă pe drumuri separate, în ciuda faptului că se afișeaseră împreună pe rețelele de socializare și părea că între ei lucrurile merg ca pe roate.

În urmă cu doar câteva zile, cei doi confirmaseră că formează un cuplu și că se înțeleg de minune, iar în fotografia postată de ei pe internet, păreau extrem de fericiți.

Cu toate acestea, se pare că povestea lor de dragoste s-a stins rapid, iar acum Flavius Nedelea a făcut și primele declarații în legătură cu despărțirea lor.

Flavius Nedelea a vorbit despre despărțirea de Iulia Sălăgean

În urmă cu puțin timp, Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi și Flavius Nedelea, anunțau că formează un cuplu și că se înțeleg de minune. Cei doi păreau foarte fericiți împreună, lucru care se putea deduce și din fotografiile pe care lei le-au postat în mediul online.

Cu toate acestea, se pare că dragostea dintre cei doi s-a stins rapid, iar acum au decis să meargă pe drumuri separate. Mai mult decât atât, Flavius Nedelea a dat de înțeles că motivul despărțirii lor este reprezentat de faptul că nu s-au potrivit. De asemenea, nu a vrut să ofere foarte multe detalii cu privire la acest subiect, fiind vorba despre decizia lor.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Pur si simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut.”, a mărturisit Flavius Nedelea pentru antenastars.ro.

Ce spune Flavius Nedelea despre zvonurile apărute în presă

Recent, au apărut mai multe zvonuri legate de despărțirea dintre cei doi. Mai precis, au circulat mai multe informații potrivit cărora, Flavius Nedelea ar fi dat-o afară pe Iulia Sălăgean din restaurantul său.

Cu toate acestea, afaceristul spune că nu este adevărat, ci din contră, cei doi nu s-ar fi certat deloc, întrucât nu ar fi avut niciun motiv s-o facă.

Totodată, omul de afaceri mai spune că întotdeuna și-a dorit să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, motiv pentru care va face același lucru și de acum înainte.

„Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că am ce să comentez despre acest subiect.”, a mai spus Flavius Nedelea pentru sursa menționată anterior.