Marius Manole e fericit cu izolarea la domiciliu care, după cum au anunțat autoritățile, se va încheia pe 15 mai. “Eu cred ca atat de fericit n am fost niciodata! Nu astept deloc sa ies din casa, iar perioada asta a fost una dintre cele mai frumoase din viata mea!”, a postat actorul de la Teatrul Națonal București. (vezi cum arată măștile de protecție pe care le face la mașina de cusut actrița Irina Olteanu)

„Practic, daca nu s ar prabusi economia si nu ar fi oameni afectati de mizeria asta de COVID, eu as putea sa stau in casa inca un an... Nu mi e dor deloc sa vad oameni , nici sa socializez si cu atat mai putin imi doresc sa ma urc pe vreo scena...Sa aveti o zi buna!​”, a încheiat Marius Manole.

Marius Manole e fericit cu izolarea la domiciliu: „Da...și eu la fel..."

„Da...și eu la fel ...doar ca suntem privilegiații! Plus ca... putem spune asta pentru ca economia încă merge și pt unii muncesc... și avem papa, apa, gaz, etc”, a răspuns actrița Oana Pellea, bună prietenă cu Marius Manole.

