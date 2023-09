Un celebru actor, strigăt de durere pentru părinții săi: “Cum m-ați părăsit când aveam nici 8 ani?”

Celebrul actor Uğur Aslan, cunoscut pentru rolul său emoționant din serialul "Secrete de familie", difuzat la Kanal D, de miercuri pana vineri, de la 20:00, a dezvăluit amintiri cutremurătoare din trecutul său tumultuos. Într-un interviu exclusiv pentru publicatia Milliyet, Uğur Aslan a împărtășit o poveste profundă despre durerea din copilărie și despărțirea de părinții săi, momente care l-au marcat profund și care încă îl afectează si astazi.

Astăzi, Uğur Aslan este un actor de succes și un bărbat împlinit, dar drumul său spre celebritate a fost presărat cu obstacole și suferință.

Originar din Hatay, Turcia, el provine dintr-o familie numeroasă, fiind cel mai mic dintre nouă frați. Povestea lui este a unui "copil al satului", care a crescut în mijlocul naturii și a pierdut mare parte din familie in tragicul cutremur care a zguduit Turcia la începutul acestui an.

Fratele sau, matusa, nepoatele si copiii nepotilor sai care locuiau in Hatay au fost gasiti fara suflare sub daramaturile cumplitului cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter ce a lovit Turcia in dimineata zilei de 6 februarie si a luat vietile a zeci de mii de oameni, in timp ce alte cateva sute de mii au ramas fara agoniseala de o viata, sub cerul liber.

O alta mare cicatrice din viața lui Uğur Aslan rămâne despărțirea de părinții săi la vârsta de șapte ani, dupa cum povesteste chiar acesta. El a fost trimis la internat pentru a beneficia de o educație mai bună, o decizie care a schimbat cursul vieții sale. Cu lacrimi în ochi, actorul a facut mărturisiri tulburatoare.

"Anii de internat au fost interesanți. Am simțit în fiecare zi dorul mamei și al tatălui meu. Mi-a fost greu. Mă uit la copiii mei și mă întreb cum au putut părinții mei să mă trimită la internat când aveam doar 7 ani. Tatăl meu și-a dorit foarte mult să studiez, iar internatul era singura opțiune, deoarece nu își permitea să vină să mă ia acasă în fiecare zi. Îmi amintesc un moment în care, în primul an de liceu, am scăpat și i-am întrebat pe părinții mei: <Cum m-ati parasit cand aveam nici 8 ani?>. Am văzut cum s-a schimbat fața tatălui meu și regret profund această întrebare. Încă mai simt o durere profundă în inima mea, pentru că îmi doream să fiu mereu aproape de tatăl meu, să petrec timp cu el. Am înțeles cât de prețios era atunci când a murit", a povestit actorul pentru sursa citata.

Cu toate dificultățile pe care le-a întâmpinat, Uğur Aslan a devenit cunoscut în întreaga Turcie și în lumea întreagă pentru talentul său actoricesc remarcabil.

În serialul "Secrete de familie", el interpretează rolul lui Eren, un polițist empatic, cu un simț al umorului remarcabil, care a câștigat simpatia publicului din întreaga Românie și Turcia. Uğur Aslan, în vârstă de 51 de ani, este un artist dedicat și un om de familie iubitor. El a studiat actoria la Universitatea Ankara și a debutat pe micul ecran în 2005, câștigând aprecierea publicului pentru performanțele sale captivante.

Actorul Uğur Aslan este căsătorit cu scenarista Sema Ergenekon din 1999 și au împreună trei copii, doi fete și un băiat.

Povestea lui Uğur Aslan este o mărturie a rezilienței umane și a puterii de a depăși adversitățile vieții. Publicul român îl iubește și îl susține pe acest talentat actor în continuarea carierei sale de succes.

