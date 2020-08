In articol:

Ștefan Manolache

Un celebru bărbat din showbiz-ul autohton va deveni tătic pentru prima dată! Este vorba de Ștefan Manolache, cunoscut și ca Prințisorul Taxiurilor. Se pare că bărbatul a reușit să își găsească liniștea alături de o frumoasă șatenă!

Ștefan Manolache, tătic pentru prima dată

Alexandra, noua parteneră a lui Ștefan este însărcinată! De aproximativ trei luni de zile, cei doi îndrăgostiți formează un cuplu și se pare că lucrurile merg destul de bine între ei. În plus, de-a lungul timpului, bărbatul a avut mai multe relații tumultoase, dar Alexandra a reușit să îl aducă pe drumul cel bun pe iubitul ei. Frumoasa șatenă a postat o fotografie pe contul ei de Instagram în care arată dovada faptului că este însărcinată, ecografia.

În plus, se pare că cei doi îndrăgostiți au dezvăluit și sexul copilului. Acești vor fi părinți de fetiță, iar bucuria este foarte mare. De asemenea, tinerii părinți s-au gândit deja la un nume pentru cea mică.

Ștefan Manolache și iubita lui

”E un copil făcut din dragoste, dorit și iubit, este ceea ce mi-am dorit mai mult ca orice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai de preț dar. Dacă până acum am avut multe cumpene și dacă până acum spuneam că nu există om care să mă «potolească», iată că, în sfârșit, am un «must have», e Ayla minunea noastră și sunt recunoscător clipă de clipă pentru tot ceea ce am. Vreau doar să îi mulțumesc femeii ce mi-a dăruit minunea vieți mele”, a declarat Ștefan Manolache, potrivit CANCAN.RO.

Prințul Taxiurilor, relație cu Ioana Grama

În trecut, Ștefan a fost într-o relație cu o cunoscută vloggeriță de la noi din țară, Ioana Grama. Ba chiar mai mult, acesta a cerut-o în căsătoria pe Ioana. Relația lor s-a terminat în momentul în care frumoasa șatenă a aflat faptul că a fost înșelată.

“(…) vreau să vă spun că am fost înşelată. Eu sunt foarte conştientă de faptul că multe dintre lucrurile frumoase care mi se întâmplă sunt datorită vouă, celor care mă urmăriţi, şi ştiu că sunteţi curioşi, aşa de fel, aşa că astăzi m-am gândit să vă spun nişte chestii. Este un sentiment nou pentru mine pentru că nu mi s-a mai întâmplat sau, cel puţin, nu am aflat până acum.

Mi se pare că atunci când înşeli un om, s-o faci cu cap, să nu afle, pentru că, na, se mai întâmplă, dar dacă nu afli, eşti super Zen şi n-ai nicio treabă. Dar când afli şi vezi videouri şi poze şi te şochezi aşa… Fiecare îşi creează ce imagine vrea el, din păcate am o imagine aici în cap pe care nu pot să mi-o şterg deocamdată şi care mă scârbeşte, aşa, mă face să regret tot”, declara Ioana Grama.