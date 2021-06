Un celebru cântăreț face mărturisiri șocante: a devenit ateu convins după moartea Denisei Răducu! ”Dacă exista Dumnezeu, nu o lua atât de tânără”

In articol:

Cristian Rizescu, unul dintre cei mai cunoscuți cântreți de muzică de petrecere din România, susține că și-a pierdut de mult credința în Dumnezeu. Moartea Denisei Răducu i-a întărit convingerea că Dumnezeu nu există, pentru că nu ar fi avut de ce să ia dintre noi o persoană atât de inocentă precum Denisa Răducu.

Cristian Rizescu: ”Dacă Denisa se făcea bine, mergeam la biserică să-mi cer iertare?”

”Sunt ateu convins! Merg să iau lumină, dar nu sunt cu ”Doamne ajută” și chestii de genul ăsta. Și am vrut să cred mai adânc, când s-a întâmplat cu Denisa, colega mea. Am zis dacă acum se întâmplă să fie bine, mă duc la biserică și-mi cer iertare că sunt zăpăcit. Am zis că dacă există Dumnezeu, nu o ia pe Denisa, că nu are de ce. La vârsta ei, nu a greșit cu nimic... iei niște pușcăriași. Mă gândeam: dacă există cu adevărat, se face bine cumva Denisa. Dacă s-a întâmplat și cu Denisa, mai rău a fost, înseamnă că nu e nici o șmecherie...”, a dezvăluit Cristian Rizescu la Etno TV.

Citeste si: Tatăl Denisei Manelista îi declară război lui Florin Pește: „Se îmbogățește de pe spatele fiicei mele moarte”

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Sora cântărețului a scăpat de cancer după ce i s-a amputat piciorul

Cântărețul a recunoscut că a avut parte de momente grele în viață, însă nu credința l-a făcut s-o scoată la capăt, ci știința. El a povestit că sora lui a fost salvată de cancer, însă doar după ce i-a fost amputat un picior.

Citeste si: Scandal la apartamentul Denisei Răducu din București! Vecinii cântăreței, disperați din cauza unui ritual ciudat al familiei! EXCLUSIV

”Am avut și încercri grele în viață. Prima mai grea a fost în 2004, când sora mea mai mică a fost diagnosticată cu cancer osos. Ne-am dus la spitalul de la Foișor și i-a făcut biopsie și i-a zis: luați-o acasă și cumpărați ce trebuie pentru înmormântare. Atunci a fost o lovitură mare, dar am cunoscut niște doctori pe la cântările mele. Am ajuns la un medic bun și s-a făcut o comisie... Au spus că vor încerca să facă ceva, dar că nu garantează. I-a amputat piciorul stâng din șold... avea doi copii, unul de 8 ani și altul de 4... Și trăiește și în ziua de azi... Și atunci eram tot ateu, mi-am pus baza în doctori. Tot știința, am zis eu... Dar o fi fost și Dumnezeu un pic”, a mai spus Cristian Rizescu.

Cristian Rizescu are 48 de ani și este absolvent al Școlii Populare de Arte din Târgoviște, la secția chitară. În anii ’90, Rizescu a devenit cunoscut ca membru al trupei Real B, cu care a cântat manele. Din 1998, el a ales o carieră solo și a trecut la un repertoriu format în principal din muzică de petrecere. Cristian Rizescu a colaborat cu Denisa Răducu la piesa ”Vino, vino”, care inițial a fost înregistrată cu trupa Real B.