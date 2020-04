Cătălin, adminitratorul canalului de Youtube BackPackYourLife s-a autoizolat în apropiere de Cali, Columbia, un oraș cunoscut pentru traficul de droguri la nivel mondial (unul dintre cele mai puternice carteluri din Columbia a fost din Cali).

Cătălin a ajuns aici pentru a realiza o serie de materiale video, în trecvut el reușind să-l intervieveze pe celebrul Popeye, asasinul preferat al lui Pablo Escobar și avea în plan să facă un material și cu fiul celui mai mare trafican de droguri din istorie, însă pandemia i-a dat planurile peste cap.

Cătălin se află în Columbia împreună cu iubita lui, iar la debutul pandemiei a luat legtura cu consulatul pentru a primi instrucțiuni pentru ce are de făcut. El spune că a fost sfătuit să vină de urgență în țară însă a decis să ignore recomandările, pe motiv că un astfel de drum este deja mult prea periculos.

Cătălin BackPackYourLife: ”Nu vin acasă”

”Eu am gândit cumva contra sfaturilor date de Ministerul Afacerilor Externe. Mesajul ăsta a fost dat ieri, iar după o oră a ieșit și ministrul de interne și a spus clar că le recomandă românilor de afară să nu vină în țară. El se referea la românii din diaspora, cei care au rezidenă în alte țări, nu este și cazul meu. Încrec să-mi calculez riscurile la care mă supun în ambele situații.

Situația nr 1: Vin în țară! Pentru a ajunge în țară printr-o manieră decentă trebuie să fac niște chestii destul de dubioase. În primul rând ar trebui s zbor în Brazilia, pentru că prin Argentina nu se mai poate intra, prin Peru nu se poate... Brazilia e singura țară care are încă spațiul aerian deschis astăzi, la ora aceasta. Asta înseamnă cp sunt o grămadă de avioane care zboar pe acolo și mulți oameni în aeroporturi. Deci eu ar trebui să mă duc întâi la aeroportul din Cali, să zbor în Bogota, de acolo în Brazilia undeva, de acolo să iau o escală undeva în Europa evitând țările care nu acceptă pe nimeni și mai departe să ajung în România. Eu estimez călătoria asta pe la 48 de ore cel puțin, timp în care eu aș fi expus tot timpul la nebunia cu coronavirusul. Mi-e frică să nu ajung undeva să-mi spună că intru 14 zile în carantină, habar nu am ce înseamnă asta.

Variata a doua pe care am ales-o e să stau aici, în Columbia. Acum ne-am rezervat o vilă pe care o s-o vedeți în vloggul următor. E undeva la 40 km de Cali, e la lac, doar a noastră, am găsit o ofertă extraordinară. Vom sta acolo. Se ajunge foarte greu în oraș, trebuie să iei un scuter sau să chemi taxiul. Eu consider că în cazul de față e cea mai bună variantă”, a spus Cătălin pe vloggul său.

Dezamăgit de răspunsul primit de la consulat

Cătălin spune că a fost dezamăgit de răspunsul consulului care a luat de bun răspunsul său, fără să-l mai întrebe dacă are sau nu cu ce să trăiască sau măcar să se ofere să-l ajute în vreun fel.

, a mai spus Cătălin de la BackPackYourLife.