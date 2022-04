Un concurent de la Mireasa urmează să devină tată peste o lună! Fosta iubita a intrat în direct: “Sunt însărcinată cu el și știa". Simona Gherghe și-a ieșit din minți când i-a văzut reacția

In articol:

Trecutul lui Dani, concurent în casa Mireasa, l-a ajuns din urmă! Recent, fosta lui iubită a avut o intervenție telefonică în direct, în cadrul emisiunii unde este participant, acolo unde tânără a declarat că este însărcinată cu el, iar bărbatul știa acest lucru.

Mai precis, atunci când a ajuns în emisiune, Dani a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tânăra, mărturisind că au fost împreună mai bine de nouă ani, însă cei doi s-au despărțit în luna noiembrie a anului trecut, iar în prezent, fosta iubită a concurentului mai are doar o lună până când va deveni mămică.

Dani și fosta iubită s-au despărțit când tânăra era însărcinată în trei luni

Fosta iubită a lui Dani a vorbit despre relația de mai bine de nouă ani pe care a avut-o cu proaspătul concurent. Aceasta a spus că bărbatul știa despre sarcina ei, dat fiind faptul că cei doi s-au despărțit când ea era însărcinată în trei luni. Tânăra a explicat că mama sa a fost cea care a dorit să ia legătura cu Dani, asta pentru că în filmarea de prezentare, atunci când a intrat în emisiune, Dani a declarat că și-ar dori o familie numeroasă cu doi copii.

Cu toate acestea, fosta iubită a concurentului a explicat că acum ea și Dani nu mai păstrează legătura și nu mai vorbesc deloc, iar tânărul nu a fost curios să știe nimic despre bebelușul său care urmează să vină pe lume.

„Am fost împreună până anul trecut prin noiembrie, perioada sărbătorilor.(...) El știe, da. Ne-am despărțit pe undeva când aveam eu vreo trei luni de sarcină și nu am mai avut contact cu el din ianuarie, februarie, când am mers în Elveția. Nu am mai păstrat legătura deloc de atunci. A fost totul ok, ne-am dorit foarte mult amândoi un copil și el și-a dorit foarte mult un copil. (...) Și-a dat seama că implică alte lucruri, lipsește libertatea, trebuie să-l crească și nu a mai fost curios pur și simplu, nu m-a întrebat niciodată legat de copil, când ne-am despărțit ne-am despărțit destul de urât.(...) Noi ne-am despărțit și undeva după vreo lună a încercat să ne împăcăm.(...) A plecat în Elveția, acolo a avut altă iubită și am văzut că venit în emisiune.(...) Părinții mei s-au revoltat prin faptul că nimeni nu are o problemă că el e la emisiune, dar în video de prezentare el a zis că vrea o familie cu doi copii, știind situația și că ne-a lăsat, a vrut neapărat să ia neapărat legătura cu el.”, a spus fosta iubită a lui Dani.

Cum a reacționat Dani

Totodată, Dani a recunoscut că totul este adevărat, însă întrebat de către Simona Gherghe, moderatoarea emisiunii, care a fost motivul pentru care a venit în emisiune, în condițiile în care urmează să fie tată, acesta a declarat că nu a dorit să-i facă rău copilului, dat fiind faptul că nu se mai înțelegea cu fosta parteneră.

„Simona Gherghe: O să fii tată de băiat. Ăsta e un moment de foarte mare fericire.

Dani: Eu sunt foarte fericit, nu am nimic împotrivă cu asta.

Simona Gherghe: Măi, Dani, tu ai venit să te însori și peste o lună ți se naște copilul.

Dani: Dați-mi un sfat dumneavoastră, dacă nu mă înțeleg cu fata respectivă ce aș putea face.

Simona Gherghe: Nimic, dar nu vii la Mireasa să te însori. Stai și tu măcar să vezi cum arată copilul. Stai puțin, tu te-ai speriat de perspectiva că o să ai responsabilități?

Dani: Nu știu dacă m-am speriat de treaba asta. Am spus-o și o repet, nu am vrut să-i fac rău copilului prin pricina faptului că eu nu mă înțeleg cu ea.”, a fost discuția celor doi în emisiune.

