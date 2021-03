Un concurent de la Românii au Talent, sezonul 11, s-a supărat atât de tare pe juraţi, încât a părăsit scena

In articol:

Un concurent de la Românii au Talent, sezonul 11, s-a supăra pe juraţi, Alexandru Nicoară a părăsit scena fără să mai aştepte verdictul din partea celor patru juraţi.

Alexandru Nicoară a venit la Românii au Talent, sezonul 11, convins că poate să câştige marele premiu în valoare de în valoare de 120.000 de euro. Însă, socoteala de acasă, nu se se potriveşte cu cea din târg. Concurentul a plecat de la Românii au Talent, sezonul 11, cu o mare dezamăgire în suflet, fiindcă calităţiile vocale nu i-au fost apreciate de cei patru juraţi: Andra, Smiley, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu.

"Îmi pare bine să vă am în faţa mea. Mă numesc Alexandru Nicoară, Sasha, am 33 de ani, iar în prezent sunt vânzător, fac coaching, mentoring. Asta ar fi gândire pozitivă, îi ajut pe oameni să gândească pozitiv. Eu sunt o persoană importantă în companie. Am început de curând această activitate, încă nu am reuşit să închei vreun contract, dar nici nu m-am apucat să caut clienţi. În seara asta vreau să cânt", a spus concurentul cu optimism şi zâmbet larg, înainte de actul artistic.

Alexandru Nicoară a început să cânte, iar X-urile au început să curgă, lucru care l-a enervat extrem de tare pe concurent, care s-a oprit din cântat, deşi Florin Călinescu nu apăsase pe butonul X, deci concurentul putea să îşi continue numărul.

, a replicat Sasha, iar atunci maestrul Călinescu a dat al patrulea X.

Alexandru Nicoară nu a mai aşteptat verdictul juraţilor

Alexandru Nicoară a purtat o discuţie cu juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11, dar la un moment dat s-a enervat şi a părăsit scena fără preaviz.

Alexandra Dinu: Unde mai e gândirea pozitivă

Pavel Bartoş: Dezamăgit rău

Andra: Oo, s-a supărat

Pavel Bartoş: Coaching, mentoring, gândire pozitivă, bă dar ce s-a supărat

Florin Călinescu: Sasha, ai luat-o pe lângă note, crede-mă

Concurentul: Dar nu am făcut în viaţa mea o oră de canto

Florin Călinescu: Păi stai puţin, tu vinzi lucruri pozitive, îndemni lumea, tu nu faci bine acum că o să tevadă clienţii şi piaţa, fii pozitiv. Nu are nimeni o problemă cu tine că nu ai făcut ore de canto, dar ai luat-o pe lângă muzică

Concurentul: Eu nu m-am supărat, fiindcă pur şi simplu o să mă vadă o întreagă ţară şi...

Smiley: Sasha, nu fii dur cu tine. Ţi-ai ales şi o piesă foarte grea

Concurentul: Păi, pot să cânt şi altă piesă

Smiley: Păi nu, ideea e că tu ţi-ai ales o piesă foarte grea pentru un om care nu a studiat, nu a cântat în viaţa lui. "Raise me up" e piesă de voce serioasă ca a Andrei, aşa, nu merge dacă nu ai studiat

Concurentul: Se mai dă o şansă?

Smiley: Nu. Eu zic că ţi-am făcut un serviciu să te oprim aici să te duci frumos acasă să te apuci de studiat

Concurentul: Probabil nu o să mai cânt. Nu v-a plăcut vocea...

Smiley: Nici nu avem cum să ne dăm seama de vocea ta pentru că nu te-ai antrenat

Concurentul: M-am antrenat

Smiley: Unde?!

Concurentul: În baie, unde poţi să te antrenezi! Nu am studio

Sinceritatea concurentului a stârnit râsete printre juraţi, iar concurentul nu a acceptat să se facă mai mult de râs şi a părăsit scena fără să mai aştepte vreun verdict din partea juraţilor.

"Bine, asta a fost o încercare şi dacă nu a ieşit din prima, probabil asta nu este al meu", moment în care concurentul a părăsit scena, iar juraţi au rămas uimiţi.

- "Măi, dar s-a supărat pe noi rău", le-a spus Alexandra Dinu colegilor, după ce concurentul a ieşit de pe scenă.

- "Nu e primul care se supără", a liniştit-o Andra pe mai noua sa colegă din juriu.