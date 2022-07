"Un copil!" Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, pregătiți să devină părinți. Cei doi au planificat deja cununia civilă

In articol:

Proaspăt ieșită din relația cu grecul Nikos Papadopoulos, de care s-a despărțit cu scandal, Adriana Bahmuțeanu a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a anunțat că s-a logodit cu un alt bărbat și urmează să se căsătorească.

Chiar dacă se cunosc de puțin timp, vedeta și viitorul ei soț par să aibă planuri mărețe, căci au vorbit deja despre posibilitatea de a deveni părinți.

Adriana Bahmuțeanu: "Ne mai dorim și un copil!"

Adriana Bahmuțeanu radiază de fericire. După despărțirea de Nikos Papadopoulos, vedeta și-a găsit din nou liniștea, de data aceasta în brațele unui bărbat care locuiește în America. Bruneta și iubitul ei s-au logodit azi într-un cadru restrâns, la o biserică din Capitală și au anunțat că urmează să meargă și în fața ofițerului de stare civilă.

Cu toate că se cunosc doar de câteva luni, Adriana și George par să aibă planuri serioase de viitor.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a vorbit chiar și despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a treia oară:, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu pentru fanatik.ro

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură TV]

Adriana Bahmuțeanu și viitorul ei soț se cunosc de puțin timp

George a dezvăluit că a cunoscut-o pe Adriana Bahmuțeanu în urmă cu 2-3 luni, prin prisma lui Carmen Harra. Deși între ei nu a fost dragoste la prima vedere, bărbatul spune că vedeta l-a făcut să-și dorească o relație serioasă: "Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing”, este un sentiment comun şi…", a dezvăluit logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, potrivit romaniatv.net.

Adriana Bahmuțeanu și viitorul ei soț [Sursa foto: Instagram]