Un copil de 3 ani, infectat simultan cu coronavirus, gripă și Flurona. Nu este singurul caz din România de acest fel

Un micuț de doar 3 ani se simte extrem de rău după ce a contactat tripla infecție care a apărut în România.

Copilul a fost testat pozitiv pentru COVID, gripă și virusul respirator.

Micuțul este cea de-a doua persoană din România care suferă în urma triplei infecții. [Sursa foto: PixaBay]

A fost confirmat al doilea caz din țara noastră de infecție cu triplul virus

În ultimele săptămâni, numărul persoanelor infectate cu noile variante de gripă a crescut simțitor. Acum, tripla infecție cu gripă pare să fie noul inamic al sănătății publice.

Până în acest moment, în țara noastră au fost înregistrate două cazuri de acest fel. Este vorba despre un bărbat din Iași care a fost testat pozitiv la tripla infecție.

Acesta a ajuns la Terapie Intensivă și se află sub supravegherea medicilor.

Cea de-a doua persoană infectată este un copilaș de doar 3 ani, care a contactat triplul virus. Acesta a ajuns la Spitalul Dr. Victor Gomoiu din Capitală, și se luptă simultan cu coronavirusul, gripa și virusul respirator, Flurona.

Medicii avertizează că numărul cazurilor este în continuă creștere. Până în acest moment, Flurona a făcut o victimă în țara noastră.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 74 de ani din Iași. Aceasta suferea și de alte boli, care în combinație cu noul virus respirator au dus la decesul acesteia.

„Cazurile s-au dublat, cel puţin, faţă de săptămânile anterioare şi într-adevăr am avut surpriza de a evidenţia cazuri cu Flurona la copilaşi sub cinci ani şi cazuri cu triplă infecţie. Unii dintre ei au necesitat redirecţionare către Spitalul de Boli Infecţioase pentru că noi nu am avut locuri atunci. Se face testare le cele trei virusuri şi uimitor a ieşit la toate trei pozitiv un copilaş de trei ani. Simptomele au fost multiplicate de tripla infecţie. Toate simptomele clasice de gripă sunt multiplicate de COVID şi virusul sincţial respirator. Dureri musculare, stare foarte proasă, dureri articulare la unii copii, greaţă, vărsături”, a declarat Claudina Cobzariu, medic infecționist la spitalul unde este internat copilul.