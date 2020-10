Cartea scrisă de Wade Williams [Sursa foto: Cancan.ro]

Din cauza restricțiilor impuse de autorități în lupta cu COVID-19 toate școlile sunt închise, iar elevii sunt nevoiți să facă cursurile online. Un băiat de cinci ani din Georgia, Statele Unite, a dorit foarte mult să-i ajute pe ceilalți copii să facă față pandemiei. Cu ajutorul tatălui său a scris o carte despre COVID-19. Preșcolarul în vârstă de cinci ani a vrut să le transmită sfaturi și soluții prin intermediul acestei cărți tuturor copiilor care nu se pot bucura de copilărie și sunt foarte stresați din cauza virusului ucigaș.“Totul a început spunând: Tată, chiar vreau să ajut. Chiar vreau să ajut oamenii”, a povestit Joshua Williams, tatăl copilului.

“Wade Through the Pandemic”

Wade Williams, băiețelul în vârstă de 5 ani, a scris în carte toate momentele și întâmplările importante petrecute pe tot parcursul pandemiei. Acesta a povestit că nu a putut să meargă la școală, nu a putut să-și vadă prietenii și să se joace cu ei. Wade Williams a mai povestit în cartea “Wade Through the Pandemic” cum bunica lui a fost confirmată pozitiv cu coronavirus. Cartea a fost publicată pe 2 octombrie și este în topul 100 al cărților pentru copii de pe Amazon Best Sellers. Scopul volumului este de a le oferi încredere și speranță tuturor copiilor în această perioadă critică.

