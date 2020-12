Un copil de nouă ani, cel mai bine plătit YouTuber din lume al acestui an. A câștigat aproape 30 de milioane de dolari doar în 2020

Ryan Kaji are 9 ani și este din Texas. Băiatul a devenit cel mai bine plătit YouTuber din lume al acestui an. Ryan doboară record peste record și doar în 2020 a reușit să câștige aproape 30 de milioane de dolari. Este al treilea an consecutiv când băiatul reușește această performanță, informează The Guardian.

Puștiul a câștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul de YouTube, „Ryan`s World”. Băiatul continuă să impresioneze tot internetul cu veniturile uriașe pe care le încasează din mediul online. Acesta postează zilnic clipuri în care testează cele mai noi jucării pe canalul lui de Youtube. Ba mai mult decât atât, puștiul are marca proprie de îmbrăcăminte și jucării, în urma căreia a reușit să scoată o sumă estimată la 200 de milioane de dolari.

Copilul de doar nouă ani a dat lovitura și cu un nou proiect pe un canal de desene animate. Mai exact, Ryan a semnat un acord nedezvăluit încă pentru propriul său serial de televiziune pe canalul Nickelodeon.

Ryan are 27,6 milioane de abonați pe canalul său principal

Ryan deține nouă canale de Youtube în momentul actual, iar cel mai popular are nu mai puțin de 27,6 milioane de abonați. Se pare că Ryan și familia lui sunt urmăriți de oamenii legii îndeaproape, din cauza sponsorilor videoclipurilor, care nu sunt dezvăluiți în mod corespunzător.

„Aproape 9% din videoclipurile Ryan ToysReview au inclus cel puțin o recomandare plătită pentru produsele destinate preșcolarilor, un grup prea tânăr pentru a face distincția între o reclamă și o recenzie”, este o reclamație depusă de Truth In Advertising, o compania de supraveghere a consumatorilor.