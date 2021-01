Un copil de opt ani, filmat în timp ce era abuzat de un bărbat! Filmarea șocantă a ajuns pe internet

In articol:

Un copil în vârstă de opt ani a fost violat și filmat de către un bărbat în vârstă de 46 de ani, la vremea respectivă. Scenele șocante au avut loc în vara anului 2015, în urmă cu aproximativ șase ani.

În acest caz au fost arestați preventiv doi bărbați pentru perioada de 30 de zile. Dosarul este instrumentat de procurorii de la DIICOT-Serviciul Teritorial Bacău. Filmulețul de 59 de secunde a fost postat pe o rețea de socializare, la cinci ani de la incidentul traumatizant pentru copilul de doar opt ani de zile.

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, în toamna anului 2020, inculpatul a primit clipul video, după care l-a editat, asigurând un fundal sonor muzical, iar ulterior l-a postat pe o reţea de socializare, pe un cont ce îi aparţine. Astfel, s-a stabilit faptul că, în cursul anului 2015, în timpul verii, în timp ce se afla într-un imobil situat pe raza judeţului Bacău , inculpatul în vârstă de 46 de ani la acea dată, a întreţinut relaţii sexuale cu un minor, în vârstă de 8 ani, profitând de imposibilitatea acestuia de a-şi exprima voinţa. Raporturile sexuale au fost filmate cu un telefon mobil de către un minor în vârstă de 11 ani la acea dată, care, ulterior, l-a distribuit către mai multe persoane. Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile", se arată într-un comunicat transmis de DIICOT.

Un copil de opt ani, filmat în timp ce era violat [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Caz șocant în Cluj! O fetiță de șase ani, violată de unchiul ei cu 12 ani mai mare

O fetiță de șase ani din localitatea clujeană Buza a fost violată de propriul ei unchi, în vârstă de 18 ani. Fetița a fost supusă unor chinuri groaznice. Mama copilei a povestit speriată ceea ce s-a întâmplat.

Citeste si:El este românul care a abuzat o fetiță de un an și jumătate și a omorât-o în bătaie. Gabriel locuia cu mama copilei

„Eu locuiesc în aceeaşi casă cu socrul şi alte două fete, pentru că soţul m-a părăsit şi s-a mutat într-o comună din vecini, iar mama e moartă de vreo trei ani. Aseară, pe la zece şi jumătate, socrul l-a chemat pe frate-meu – care stă în vecini – să discute ceva cu el şi, la un moment dat l-a rugat să ne aducă nişte apă de la fântâna aflată în curte. Şi fetiţa, care era trează la ora aceea, a zis că-l însoţeşte, ceea ce s-a şi întâmplat. Nu era prima oară când mergea undeva împreună cu el, fiindcă era unchiul lui preferat şi se ataşase de el, iar eu nu auzisem – până astă noapte – să fi făcut vreun gest nepotrivit.

Dar, după ce s-au întors cu apa, după câteva minute, fata mi-a povestit, plângând, tot ce a pătimit. Aşa că am dezbrăcat-o şi am examinat-o cu atenţie. Mi s-a părut că e aşa cum zice ea şi că nu mă minte, aşa că am chemat imediat poliţia, sunând la numărul de urgenţă 112”,a mărturisit mama fetiței, potrivitBZC.ro.