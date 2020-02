Artistul se mândrește cu peste un deceniu de la lansarea hit-ului “Mamasita”, care i-a schimbat viața, și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționată.

Marius Mirică, pe numele de scenă Narcotic Sound, căci despre el este vorba, are cu ce se mândri. Cunoscutul artist a lansat și a produs o mulțime de piese care au "rupt" în topurile de la noi, însă piesa cu care a dat lovitura pe plan personal se numește "Mamasita". Luna aceasta, se împlinesc 10 ani de la lansarea hitului international "Mamasita", iar pentru a celebra cei 10 ani artistul a lansat un pack de remix-uri, intitulat MAMASITA “moody fkn gemini" 2020 REMIXES.

"Acum 10 ani am lansat videoclipul piesei "Mamasita", iar din acel moment a pornit o specială, revelatoare, exploratoare, entuziasmantă perioadă. Acum, mă cunosc mai bine. Mulțumesc celor care au pus umărul în acest proiect și trecutului și prezentului și viitorului. De aniversarea "Mamasitei" am lasat Geamănul să-și facă de cap, câteva zile, pentru a celebra și a aduce recunoștința pentru acest dar: "MAMASITA".



Narcotic Sound e show. Vara în orice anotimp. Dans pe orice vreme. Oameni din toate colțurile lumii dansând pe aceeași muzică. Remix-urile Mamasitei sunt un preview la ce va urma. M-am plimbat prin toată lumea dansului. Le poți gusta în rețeta Narcotic Sound. Are gust de vară, de latin, african, european sau asiatic, de dans, de zâmbet, de spectacol. "Mamasita" mi-a schimbat viata în bine, am câștigat experiențe, vizitat atâtea locuri, oameni de tot felul în jur, am pierdut prieteni, dar m-am câștigat pe mine. Remix-urile sunt călătoria Mamasitei prin toate dansurile lumii, prin toate cluburile lumii, 10 ani de concerte, de showuri nebune, un statement pentru muzica ce va urma lansată... Călătoria prin dans, oameni uniți de dans și de muzică - curată și alchimizată de un "moody fkn gemini". "Moody Fkn Gemini", pentru că am un chef nebun să mă joc cu muzica, o iubesc, vreau să mă exprim în toate moodurile în care simt... și simt multe.



Mulțumiri: Alexandra Elena Gherase, Christian D, Mihai Constantin, Matteo și tuturor celor care au fost implicați în acest proiect. Nu în ultimul rând, Narcotic Sound este recunoscător publicului, care îi ascultă și apreciază muzica. Susținerea și energia lui sunt extrem de importante.", a declarat Marius Mirică (bravomirica / Narcotic Sound).

"Mamasita" a cucerit clasamentele muzicale în 2010 și rămâne una dintre cele mai îndrăgite piese Narcotic Sound and Christian D. A fost anul în care s-a consemnat un imens succes, single-ul ajungând pe primele locuri în clasamentele radio și tv din România, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda. Melodia a contorizat pe YouTube milioane de vizualizări.

Cât despre viitor, Narcotic Sound așteaptă cu nerăbdare să vă prezinte noile piese și speră să îi fiți alături, mai departe, în această aventură. Pregătiți-vă pentru un nou album, sound și un nou concept pentru show-uri! Good vibes only! Narcotic Sound este un proiect românesc de muzică dance și house, înființat în 2008. Pe lângă "Mamasita", băieții au reușit să atragă atenția publicului și cu piese precum "Danca Bonito”, “Labirint de Sentimente”, "Poesia de Amor", "Vai", "ALE" și "Te Iubesc".