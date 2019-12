Munca și eforturile lui Alessio sunt însă răsplătite din plin, căci aceasta a primit de ziua lui de naștere un cadou spectaculos, la care orice bărbat visează: un ceas Rolex de aur în valoare de 10.000 de euro!

Alessio, căci despre el este vorba, a împlinit pe 29 noiembrie frumoasa vârstă de 29 de ani pe care și-a sărbătorit-o departe de țară, tocmai în Italia, dar aproape de familie, cei dragi lui locuiesc de ani buni acolo. Cântărețul de muzică de petrecere a primit cadou de la părinții lui un ceas Rolex de aur, care a costat în jur de 10.000 de euro, îmbogățindu-și astfel colecția pe care o are, Alessio fiind un împătimit a ceasurilor de lux.

Celebrul cântăreț a rămas fără cuvinte când a văzut "bijuteria" din cutie, iar apoi a postat și un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare, pentru părinții lui., este declarația de dragoste a lui Alessio pentru cei care i-au dat viață.

Alessio este, la 29 de ani, căsătorit de 13 ani și are deja patru copii

Alessio este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai noului val și, chiar dacă se bucură de o atenție deosebită în lumea muzicii, este extrem de discret când vine vorba de viața lui de familie.

"Înainte de a decide părinții mei de a mă însura, ei tot făceau glume cu mine: "Hai că ai crescut, te însuram, îți luăm remorcă", dar eu sincer nici nu voiam să aud, nu simțeam că e cazul. Îți dai seama, la 16 ani, chiar nu aveam nicio treaba și nu-mi doream să mă căsătoresc, eu voiam să mai copilăresc. Au continuat "glumele" cu însurătoarea din partea părinților și, la un moment dat, începuse să mă încânte și pe mine gândul de a mă însura. Cu toate că nu era cu toată dorința, dar așa erau tradițiile la noi, eu fiind de etnie rromă.... Părinții mi-au vrut binele și s-au gândit că ar fi cel mai bine pentru mine să mă însor. Totul s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, în Italia unde eram stabiliți de câțiva ani buni. O știam de când eram copii mici, de pe la 4-5 ani, părinții noștri erau prieteni foarte buni de familie și mai tot timpul veneau pe la noi, mergeam pe la ei în vizită și tot așa. Mamai i-a plăcut de ea de când era mică, o îndrăgea, și tot făcea glume: "te fac nora mea". A trecut vremea, am crescut și între timp ne-am stabilit în Italia, iar când am făcut 16 ani, părinții mi-au spus că ar fi bine să o luăm pe ea, că este frumoasă, că e ce trebuie, că părinții sunt ok... Prima noastră întâlnire serioasă a fost a avut loc prin intermediul părinților noștri, au zis să ne vizităm, să vorbim, să ne cunoaștem mai bine și să vedem dacă ne înțelegem, să mergem mai departe... Am fost la ea acasă, n-am discutat foarte multe lucruri, am fost un pic prin oraș, nu mai țin minte exact ce am vorbit sau ce am făcut, însă ne-am plăcut reciproc, a fost o atracție așa, la prima vedere. După care nu a mai durat foarte mult, timp în care s-au pus de bun acord părinții, nouă ne-au adresat niște întrebări dacă ne place unul de altul, am zis că da, și de acolo a început totul, adică ne-am mutat împreună. Am făcut o petrecere de logodnă, nu am făcut nuntă, vezi Doamne ne-am unit, ne-am combinat!", ne-a declarat Alessio.



Alessio regretă că s-a însurat la vârstă de 16 ani

"Foarte multe regrete nu am. Sincer, dacă m-aș mai naște odată și aș gândi altfel, doar că nu m-aș mai însura la vârstă de 16 ani, dar în privința copiilor nu am regrete. Sunt foarte mulțumit că am copii, iar ei mi-au adus împlinirea sufletească! La 28 de ani să fi tată cred că este o vârstă foarte ok, doar că la mine s-a întâmplat mult mai devreme, față cea mare are 12 ani și dacă ies cu ea pe stradă probabil multă lume spune că este sora mea, nepoata sau altceva, dar nu față mea. La 12 ani este mare, mai are puțîn și se face cât mine. Am copii foarte mari și cu asta chiar mă bucură!", spune Alessio.

Cu toate că nu s-ar mai însura la 16 ani, Alessio recunoaște că este legat foarte tare de soția lui, chiar dacă, legal încă, nu sunt căsătoriți. "Relația cu mama copiilor mei este una foarte bună, nu pot să zic exagerat de bună pentru că mai sunt divergente legate de copii, se mai întâmplă că în orice familie, dar per total sunt bine! Motivul pentru care nu ne-am căsătorit legal este pentru că nu am simțit să o fac încă. Tot timpul în mintea mea a fost să fac nuntă undeva pe la 30 de ani. Acum nu știu dacă neapărat o să urmeze nuntă, dar toate s-au întâmplat așa de repede și de devreme, cu toate că sunt 12 ani de relație, nu sunt doi, trei ani... Plus că un act, sincer, pe mine nu mă schimbă cu nimic și nici pe soție. Mai mult, trebuie să menționez lucrul asta, coincidență a făcut să avem același nume de familie, așa s-a nimerit!", ne-a mai explicat Alessio.