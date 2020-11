Un cunoscut vlogger spune adevărul despre bătaia pe care a avut-o cu fiul lui Nicolae Guţă: "Mi-a dat un pumn în gură, îmi făcuse atâta gura..."

Nicu Guţă [Sursa foto: Facebook]

Denis Petcu este cunoscutul vlogger care a intrat în conflict cu fiul lui Nicolae Guţă. Cei doi erau prieteni buni, iar când s-au certat, Nicu Guţă a devenit violent şi l-a lovit de amicul său vlogger.

In articol:

Nicu Guţă[Sursa foto: Facebook]

În urmă cu câţiva ani, în urma unui conflict spontan pornit între Denis Petcu şi Nicu Guţă s-a lăsat cu bătaie, iar poliţia a demarat o anchetă. Cunoscutul vlogger a vorbit despre acel moment pe reţelele de socializare.

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

”Băiatul lui Nicolae Guță care îmi era prieten foarte bun, atât de bun încât atunci când a avut un accident de mașină, rămăsese imobilizat la pat și două luni a fost aproape paralizat, eu am stat aproape zi de zi la el la spital. Au fost momente în care eu l-am șters la fund, nu mi-e rușine să o spun. Am făcut-o din prietenie…În ziua în care a fost cu bătaia propriuzisă… bine, n-a fost o bătaie, nu m-a omorât nimeni… Totul s-a întâmplat foarte repede, o fracțiune de secundă nu am fost atent, mi-a dat un pumn în gură, îmi făcuse atâta gura… eu nu sunt luptător, nu sunt bătăuș, nu m-am bătut și probabil sunt sensibil atunci când mă atinge cineva. A doua zi eram mai rău decât a fost în seara aia… aveam gura uriașă… Eu nu le-am spus celor de acasă cine m-a lovit și de ce, pentru că nu am vrut să creez vreo agitație… sunt bărbat, s-a întâmplat, nu e nimic rușinos”, a povestit Denis.

Denis Petcu[Sursa foto: Facebook]

”Medicii s-au speriat când m-au văzut!”

Scandalul dintre cei doi a luat amploare şi a intervenit poliţia.

”A doua zi, m-am dus la spital. Medicii s-au speriat, când m-au văzut cu atâta gura! M-au întrebat ce s-a întâmplat și le-am zis că m-a lovit un băiat. Nu mă gândeam vreodată că spitalul va anunța poliția, mai ales dacă eu m-am dus pe picioarele mele, eu nu solicitat ajutorul poliției, nu am vrut să implic poliția în toată treaba asta… În 10 minute a venit un echipaj de poliție iar eu le-am zis că eu nu am nevoie de nimic, că nu le cer ajutorul. Mi-au scris că ei vor scrie un proces verbal, eu doar îl semnez și nu se întâmplă nimic. M-au întrebat cine m-a lovit, că dacă nu spun, ei vor lua camerele… o nebunie totală. Dom’le, m-a lovit băiatul lui Nicolae Guță. Mamă, când au auzit ei… vă dați seama, caz… mai rău ca televiziunea. Le-am zis că eu nu vreau să-i fac rău, mai ales că știam că mai are un dosar pe rol cu o fată de care s-a auzit că a bătut-o pe la club… în fine, e problema lui… Mi-am retras plângerea, care era de fapt procesul verbal, m-am dus acasă și mi-am văzut de treaba mea”, a relatat Denis Petcu pe Youtube.

Citeste si: Florin Salam, manea de jale dedicată lui Neluțu Stoian, ucis de COVID-19: „În ріерt іnіmа mă dоаrе...” VIDEO