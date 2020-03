Gestul unui curier la livrarea unui pachet a starnit un adevarat scandal in mediul online.

Un barbat, curier al celebrei firme Amazon, a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce scuipa pe un colet. Mai mult, el are grija sa imprastie bine saliva pe pachetul adus la domiciliul unui client din Los Angeles. VEZI SI: Curier surprins în timp ce scuipa pe pizza înainte să o ducă clientului. Imaginea cu el este virală și a primit o pedeapsă colosală pentru gestul său

Un curier, filmat de camerele de supraveghere scuipand pe un pachet

Marcus Martinez este numele clientului care a postat pe Twitter clipul in care se vede isprava curierului de la Amazon. Cand a primit coletul, tanarul a observat ca era umed, motiv pentru care a decis sa verifice imaginile de pe camerele de supraveghere montate in fata casei. Asa a vazut cum livratorul a scuipat in palma, apoi intinde bine saliva pe colet, dupa care scaneaza codul de bare si pleaca.

Dupa ce Marcus Martinez a facut publice imaginile, reprezentantii companiei americane Amazon au anuntat ca investigheaza ce s-a intamplat si sunt gata sa ia masurile corespunzatoare. Potrivit legislatiei in vigoare, in SUA, persoanele care raspandesc intentionat noul coronavirus pot fi afuzate de terorism.