Un doctor din China i-a îndeplinit ultima dorință pacientului său

Un bărbat infectat cu coronavirus, în vârstă de 87 de ani, din China, nu credea că va putea scăpa de boală. Mai avea o singură dorință înainte să moară: să vadă un apus de soare.

Pacientul l-a rugat pe doctorul Liu Kai să-i îndeplinească ultima dorință. El nu mai văzuse un apus de soare de mai bine de o lună, timp cât a stat în spital din cauza noului virus.

Doctorul Liu Kai s-a oprit împreună cu pacientul său pentru a putea admira apusul. Cei doi se îndreptau către tomograf, iar momentul emoționant a fost imortalizat.

A picture of a young doctor accompanying an 87-year-old #COVID19 patient to see the sunset went viral on social media last week.



Good news is, the patient has recently tested negative for the virus. He wishes to play his violin for the medics as a thank-you after full recovery. pic.twitter.com/g91B1d80TP