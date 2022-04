Un erou al aviației române critică întârzierea cu care MApN a suspendat zborurile cu MiG-21 Lancer : „Au trebuit să plătească atâtea suflete omenești” | EXCLUSIV

In articol:

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, începând de vineri, toate zborurile cu avioane MiG-21 LanceR din flota Forțelor Aeriene Române au fost suspendate. Decizia a venit după ce 19 aeronave de acest tip s-au prăbușit în ultimii 28 de ani în România.

MiG-21 LanceR iese la „pensie” și este înlocuit de F-16

Pentru a continua Serviciul de luptă Poliție Aeriană, forțele aeriene vor folosi avioanele F-16 aflate deja în dotare și vor primi sprijin din partea aliaților NATO care au efective militare dislocate în România.

Între timp, România va finaliza procedura de achiziție a celor 32 de avioane F-16 din Norvegia. Proiectul de lege care vizează cumpărarea celor două escadrile a trecut etapa de transparență legislativă și urmează să fie avizat și supus la vot în Parlamentul României. Avioanele vor fi operaționale cel puțin 10 ani și vor asigura tranziția către F-35, potrivit MApN.

Pentru „noile” F-16, care au o vârstă de aproape 40 de ani și, în medie, 2.000 de ore de zbor rămase, Statul Român va plăti 350 de milioane de euro. Primele avioane ar urma să ajungă în România, cel mai devreme, la finalul lui 2022, însă vor deveni operaționale abia anul următor.

Paul Mitu, fost pilot Tarom: „Am tot luat vechituri pe motiv că sunt bune.”

MiG-21 LanceR este văzut ca fiind demult depășit și acest lucru a fost dovedit încă o dată, la începutul lunii trecute, când o astfel de aeronavă a Bazei Aeriene 86, care era în misiune de patrulare deasupra Doborgei, a pierdut legătura cu

turnul de control și s-a prăbușit în apropiere de Cogealac. Pilotul n-a mai putut să se catapulteze și a murit în impact.

Paul Mitu, legendarul pilot de aviație civilă care a amerizat cu un avion Tupolev 154 în Atlantic, în 1980, și împreună cu echipajul său, a salvat 186 de pasageri, consideră că măsura luată de MApN este tardivă și a venit cu un preț mult prea mare.

„Decizia asta e luată foarte târziu! Au trebuit să plătească atâtea suflete omenești pentru că insistența noastră, în lipsă de fonduri pentru a cumpăra avioane ca lumea, și cu gândul că, dacă au pus un pic de aparatură nouă cu ajutorul israelienilor, înseamnă că totul merge în continuare! Avioane de 60 de ani! Trebuiau scoase demult din uz.(...) Am tot luat vechituri, pe motiv că, atât timp cât are licență și poate zbura, înseamnă că e bun. Am avut oferte de la firme serioase, de la suedezi. Puteam să cumpărăm Eurofighter. Probabil că și din cauza acestui război blestemat, care bate la ușa noastră, vom cumpăra alte avioane”, a spus revoltat Paul Mitu în interviul acordat redacției WOWbiz.ro.