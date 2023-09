Un erou în carne și oase și un căpitan de vas, printre concurenții de duminică, de la “Tu urmezi!”

Game show-ul "Tu urmezi!" revine în forță în această duminică, cu o noua editie, difuzată la ora 20:00, la Kanal D, promițând o desfășurare cu totul specială, cu concurenți foarte bine pregătiți și cu momente de neuitat pentru telespectatori.

Una dintre cele mai notabile surprize ale acestei ediții va fi dezvăluirea unei concurente care l-a impresionat pe Dan Negru, prezentatorul show-ului.

"Am absolvit 3 facultăți. Prima am făcut-o de dragul mamei, Finanțe și Bănci. Nu mi-a plăcut deloc. A doua, Jurnalism, am făcut-o pentru mine. Și a treia, pentru că soțul meu este avocat am făcut Facultatea de Drept. Acum lucrăm împreună," a dezvăluit concurenta într-un dialog cu Dan Negru.

Aflând că unul dintre concurenti este căpitan de vas comercial, Dan Negru si-a exprimat o curiozitate. “Povestirile alea cu pirati sunt adevărate? (…) Cum vin pirații?... Vin cu macetele, cu săbii?". O întreagă explicație a venit din partea concurentului.

“În Indonezia vin cu macete, vin la bord, încearcă să se cațere. Dacă reușesc și echipajul nu e vigilent, se cațără la bordul navei… Au niste scări speciale telescopice, cu cârlige la capăt… Dacă intră pe vas, e incurcatură”, a spus acesta. Mai multe despre piratii lumii moderne si aventurile pe mările si oceanele lumii veti afla urmărind show-ul.

Dar cea mai emoționantă surpriză pentru Dan Negru a fost momentul în care a citit fisa de concurs a unui alt participant. " Stai un pic că mi se pare senzațional! Țineți minte, acum vreo doi, trei ani, la televizor era o știre despre un băiat, un pusti care s-a aruncat la metrou? Și a venit o persoană și l-a salvat? Țineți minte știrea? Mihăiță, tu ești cel care l-a salvat? Extraordinar!", a exclamat prezentatorul plin de admiratie pentru concurentul aflat in fata sa.

Cu o varietate de concurenți inteligenti și momente pline de umor și emoție, o noua editie a emisiunii "Tu urmezi!", ii va tine pe telespectatori in fata micilor ecrane duminică, de la ora 20:00, numai la Kanal D.