Un film românesc în premieră la Premiile Oscar. Care sunt favoriții la marele eveniment

15:46, apr 22, 2021

Vestea bună este că, spre deosebire de alte evenimente de profil din ultimul an, care s-au organizat online, Premiile Oscar se vor acorda în locația consacrată deja- Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles. Totuși, vor exista în paralel și alte locații- una la Union Station din Los Angeles și altele două în Europa, în Londra și Paris.

Pentru români, Premiile Oscar din acest an marchează o premieră aparte: pentru prima dată un film românesc este nominalizat. Este vorba despre producția Colectiv, bazată pe tragedia din București, din clubul cu același nume. Colectiv are parte chiar de două nominalizări, la categoria Cel mai bun film străin și la categoria Cel mai bun documentar.

Românii pot urmări live evenimentul pe 26 aprilie, de la ora 3.00, pe platforma online Voyo, ulterior înregistrarea fiind difuzată integral și la Pro Cinema. Cinefilii care vor să crească miza divertismentului pot să-și încerce inspirația plasând pariuri Oscar 2021. Agenția de pariuri online Unibet oferă cote la toate categoriile de premii, iar analiza acestor cote ne oferă și o perspectivă a șanselor teoretice ale filmelor, ale actorilor și ale celorlalte persoane implicate în producție. Spre exemplu, cel puțin aparent, Colectiv are șanse destul de reduse să obțină votul membrilor Academiei Americane de Film.

Cota actuală este 9.00 la secțiunea de film documentar și 13.00 la secțiunea de film internațional.

Ce filme și ce actori au cele mai mari șanse de a primi un Oscar în 2021

Filmul anului are toate șansele să fie ales Nomadland, drama femeii de 60 de ani atât de greu încercate în perioada Marii Recesiuni, regizată de Chloe Zhao, cu Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie și Bob Wells

în rolurile principale. Cota stabilită de bookmakeri este 1.15 la Unibet. Urmează, la mare distanță, The Trial of the Chicago 7 (cotă 7.00), Minari (cotă 15.00) și Promising Your Woman (cotă 18.00).

La capitolul Cel mai bun actor în rol principal, premiul va merge, fără doar și poate, la Chadwick Boseman pentru prestația incredibilă din Ma Rainey's Black Bottom- cotă 1.07

pe unibet.ro. Mai mici șanse au celebrul Anthony Hopkins pentru rolul din The Father- cotă 7.50 (Hopkins a câștigat Oscar în 1992 pentru Tăcerea Mielilor) și Riz Ahmed (Sound of Metal)- cotă 15.00. Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal ar putea să fie revendicat de Carey Mulligan (Promising Young Woman)- cotă 2.25, Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)- cotă 3.00, Frances McDormand (Nomadland)- cotă 5.00 sau Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)- cotă 7.00. Așadar, iată o secțiune unde cotele sunt destul de apropiate, deci se poate spune că este foarte puțin previzibil rezultatul.

Cote strânse sunt și la categoria Cea mai bună melodie originală: Speak Now (One Night in Miami)- cotă 1.65, Io Si (The Life Ahead)- cotă 3.25, Husavik (Eurovision Song Contest: Song of Ice and Fire)- cotă 4.50. Nomadland și Monk se bucură de foarte multe nominalizări în acest an la Premiile Oscar. Lista completă de cote poate fi consultată pe unibet.ro, acolo unde rulează și o campanie promoțională cu premii săptămânale prin tragere la sorți, constând în gadgeturi de ultimă generație, bani cash și avantaje extra la jocurile online de pe platformă.