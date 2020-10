Nicklas Bendtner [Sursa foto: Instagram]

Nicklas Bendtner este un fotbalist danez liber de contract care evoluează la echipa națională de fotbal a Danemarcei. Poziția sa preferată este cea de atacant central. Sportivul a jucat pentru Arsenal și pentru Juventus. Tânărul continuă să surprindă cu dezvăluiri senzaționale făcute jurnaliștilor englezi. Fotbalistul a povestit cu lux de amănunte cum a petrecut o noapte de senzație. Fostul atacant de 32 de ani a fost un împătimit al jocurilor de noroc și a pierdut sume uriașe în cazinouri.

Atacantul lui Juventus a pierdut sume uriașe la jocurile de noroc

Danezul era un împătimit al jocurilor de noroc și a povestit o întâmplare din anul 2011. Pe acea vreme, sportivul juca de șase ani în tricoul lui Arsenal. Tot la acea vreme, internaționalul danez câștiga un salariu uriaș. "Tunarii" îi plăteau, săptămânal, aproximativ 55.000 de euro. Bendtner a mărturisit cum în paralel cu cariera de fotbalist, a fost și jucător profesionist de poker. Acesta a pierdut sume uriașe în cazinouri. Fostuul fotbalist le-a povestit jurnaliștilor englezi cum într-o noapte a pierdut o avere în cazinou.

Nicklas Bendtner[Sursa foto: Instagram]

"Eram prea beat pentru a mai sta la masa de poker, dar ruleta era altceva! Roșu, negru, roșu, negru. Cât de greu poate fi? După 90 de minute, pierdusem deja 400.000 de lire sterline (n.r. 440.000 de euro). Contul meu era aproape gol și mi-am spus că voi fi falit dacă nu-mi revine norocul! M-am clătinat, mi-am turnat apă pe față și mi-am revenit. Apoi, am găsit un crupier și am mai luat jetoane de încă 50.000 de lire sterline (n.r. 55.000 de euro). Când ești mai mult sau mai puțin falit, trebuie să te gândești să te oprești. Aveam deja o pierdere uriașă, dar am reușit să îmi mai revin, sincer să fiu", a declarat Nicklas Bendtner pentru The Sun.

Nicklas a dezvăluit că a pierdut aproape 7 milioane de euro din cauza jocurilor de cărți.