Un fost campion al României, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre lupta cu boala: ”Eram într-o stare deplorabilă. Am ieșit după trei săptămâni din spital”

Adrian Sălăgeanu, în vârstă de 38 de ani, este fost campion în Liga 1 alături de Oțelul Galați. Fostul sportive a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi, într-o emisiune sportive. Acesta a povestit prin ce clipe grele a trecut din cauza bolii de care suferea. A fost cel mai greu moment din cariera sa: lupta cu hepatita, o boală care a fost aproape să-l facă să renunțe la fotbal.

„ A fost destul de complicat. Înaintea unui meci cu FC Național (n.r- în perioada în care evolua la Gloria Bistrița), eu deja nu mă simțeam bine, nu eram în apele mele. La pauza acelui meci, simțeam că pur și simplu nu mai pot. M-am dus la Coroian sau la Sandu Negrean- aveam o relație bună cu ei, deși eram mai tinerel- și le-am spus: «Vă rog frumos, spuneți-i lui Ovidiu Sabău să mă scoată. Nu știu ce-i cu mine, dar nu mai pot». Mă certase Sabău în prima repriză, pe bună dreptate.

M-a scos de pe teren, am mers direct la duș, apoi în cameră, unde am dormit până a doua zi pe la ora 21. Meciul fusese la ora 14-15. Am dormit destul de mult. În următoarea lună, mi-am făcut anumite analize, dar doctorii mi-au spus că sunt în regulă. Totuși, aveam stări de leșin, de amețeli, nu mă simțeam bine la antrenamente.

Timp de o lună, eram certat pentru că nu-s profesionist și nu dau totul la antrenamente. Slăbisem undeva la șapte-opt kilograme într-o lună. Stăteam noaptea cu mama și tata la telefon, le spuneam că mi-e rău, că nu mai pot. Într-o dimineță, tata mi-a zis: «Nu mă interesează, îmi bag... în el de fotbal, vino acasă!» M-am urcat într-un microbuz și am plecat acasă”, a povestit Sălăgeanu, la GSP Live.

Fostul fotbalist de la Oțelul Galați a mărturisit că mama lui a avut un șoc atunci când l-a văzut în ce stare deplorabilă se afla.

” A fost un șoc pentru mama când m-a văzut așa! Eu eram slăbuț de fel, dar atunci arătam destul de rău. Am fost la spital, am mers direct la boli contagioase. Doctorul s-a uitat la mine și, credeți-mă, în 10 secunde mi-a spus că am hepatită!

Eram într-o stare deplorabilă. Nu vreau să dramatizez și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine peste asta, dar doctorii le-au spus părinților mei că prima săptămâna este critică și că există posibilitatea ca în orice moment să intru în comă hepatică, iar ficatul să se blocheze și să iasă mai puțin plăcut. Dar am trecut cu bine peste. A fost și momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Am ieșit după 3 săptămâni din spital și am mers la o mânăstire unde m-am spovedit pentru prima oară în viața mea”, spus acesta, în cadrul unei emisiuni.

Adrian a dezvăluit că a fost un miracol de la Dumnezeu faptul că după aproape trei luni de la operație, nu a mai rămas nicio urmă de hepatită în corpul lui.

” După două luni și jumătate, mi-am făcut analizele de trei ori. Doctorii le-au spus părinților mei că, din punct de vedere medical, este imposibil ca la două luni și jumătate de la operație, la ce situație am avut eu, să nu se mai vadă nicio urmă de hepatită pe ficat! În mod normal, ar fi trebuit câteva luni ca virusul să se negativizeze. La mine, nu s-a mai văzut nici cea mai mică urmă de boală. Din punctul meu de vedere, pot să zic cu mâna pe inimă că atuni l-am găsit pe Dumnezeu”, a conchis Adrian Sălăgeanu, la GSP Live.