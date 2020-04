Un fost concurent de la Puterea Dragostei aruncă bomba despre Jador

In articol:

Se pare însă că între Jador și Robert Ionescu este o relație strânsă. Cei doi și-au petrecut mare parte din izolare împreună, asta și pentru că Jador în această perioadă nu are concerte.

Prietenia dintre Jador și Robert Ionescu este neînțeleasă de mulți, mai ales pentru că tânărul este extrem de apropiat și de Ella. Dar, poate acesta este motivul: Robert știe secretele lui Jador cu Ella!

De când Ella e la Istanbul, Robert Ionescu își petrece mare parte din timp cu Jador, iar zilele trecute a făcut și o dezvăluire emoționantă despre Jador: ”Nu am crezut vreodata ca o sa devii ca fratele meu si ca pot avea incredere sa vorbesc orice cu tine si sa ne ajutam reciproc... ce i drept aflati acum, o sa fie nașul meu.. dar mai ramane mireasa. Trebuie sa fie cuminte, CUMINTE (repet) simpla si sa ii placa vacantele...”, este mesajul postat de Robert Ionescu în dreptul unei imagini în care apare alături de Jador.

Ce a spus Jador despre concurenții din casa Puterea dragostei

Jador a dat de pământ cu băieții din casa Puterea Dragostei după înregistrările apărute în spațiul online, întregistrări în care Andi, Turcu și Cătălin îl jignesc pe el și pe Ella.

„Și-au cerut scuze de la mine pentru că știau că o să primească mesaje de la voi, cei are mă urmăreați și o să le spuneți cuvinte urâte”, a început Jador să povestească în vlogul lui.

Jador a explicat că a primit un mesaj de la Bianca Comănici un mesaj prin care îi transmitea că băieții din casa Puterea Dragostei își cer scuze pentru cuvintele urâte.

„Am apreciat foarte mult că și-a cerut scuze băiatul. Am vrut să ies când am văzut videoclipurile respective cu părerea lor despre mine, când mă înjură, dar am zis că nu mai fac că băieții și-au asumat, și-au cerut scuze.

Cătălin: după ce am ieșit din casă i-am invitat pe toți băieții, din prietenie, pentru că mi-am petrecut ultimul an din viață la Puterea Dragostei, i-am invitat pe toți și am luat de băut, am băut cu băieții acolo, am încercat să îmi deschid sufletul înaintea lor, să-i sfătuiesc pe fiecare în parte ce să facă. I-am zis chiar și lui Cătălin, că Ella îl place: Dacă te combini cu Ella și te comporți frumos tu poți câștiga”, a spus Jador.