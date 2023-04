Un fost fotbalist de la Steaua s-a botezat la 45 de ani, după ce și-a înșelat soția! Marian Aliuță i-a surprins pe toți! „Ești prea păcătos să te mai ierte Dumnezeu”

In articol:

Marian Aliuță a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a decis să adere la altă religie! „Vreau să mă botez în apa Iordanului”.

Marian Aliuță s-a pocăit după escapadele amoroase tumultuoase! ”Nu cred că există bărbat să nu greșească”

Declarațiile fostului fotbalist de la Steaua i-au șocat pe fanii lui, dar în special pe apropiați, care știau bine că, în trecut, Aliuță nu prea a fost ”ușă de biserică”. Este de notorietate faptul că el și-a înșelat partenera de viață, printre altele și cu ispita Bianca Pop, iar pozele au apărut pe toate posturile de televiziune! Acum, s-a pocăit și pare că începe un nou capitol din viața lui…la 45 de ani!

„Vreau să mă botez în apa Iordanului. Nu am fost ușă de biserică, am fost și eu prins, văzut prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorțez. Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte prin curte, prin casă, dar avem o relație foarte frumoasă. Ne iubim.

S-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă și e foarte ușor să termin cu cineva și să iei pe altul. Eu cred că orice bărbat face aceeași lucru. Nu cred că există bărbat să nu greșească”, a spus Marian Aliuță, potrivit România TV., la începutul acestui an.

Marian Aliuță [Sursa foto: Instagram ]

Marian Aliuță a fost botezat de pastorul Toni Berbece

Marian Aliuță avea să se țină de cuvânt și, duminică, împreună cu partenera sa de viață au fost botezați, în prezența pastorului Toni Berbece, care slujește în cadrul sectei autointitulate „Biserica Profides”.

Îmbrăcați în veșminte albe, cei doi au ales să fie creștinați în numele lui Dumnezeu, chiar în curtea vilei lor.

Marian Aliuță [Sursa foto: Facebook]

”Vreau să vă spun ca azi a fost o zi de mare bucurie pentru noi, pentru Cer si pentru familia Aliuță. Marian îmi povestea ca o rudă i-a spus: “Degeaba încerci tu sa te pocăiești ca ești prea păcătos ca sa te mai ierte Dumnezeu!” Îmi povestea ca a avut vicii multe, soția afla despre “escapadele” lui din ziare si simțea ca nu are scăpare din aceste ghiare ale păcatului. Până să afle Cuvântul lui Dumnezeu a crezut ca e imposibil sa scapi de păcate si chiar ca a scăpa de ele înseamnă “nefericire”, deși păcatele ii aduceau nefericire lui si familiei.

Însă azi a mărturisit un cuget curățit de orice păcat înaintea martorilor văzuți si nevăzuți in apa botezului, așa cum Biblia ne cere sa o facem. Azi Marian si Mari Aliuță au făcut ce si Hristos a făcut, anume Botezul in Apa ca mărturie a purității. Am plâns de bucurie si am predicat cu mari emoții, știind ca botezul lor înseamnă cea mai mare minune din viata lor si cea mai mare bucurie pentru Cer. Așa cum spune Scriptura: “Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește (Luca 15:10)”.

“Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16:16 ”, a scris Toni Berbece, pe adresa lui de Facebook, sub titlul „- “Ești prea păcătos sa te mai ierte Dumnezeu!”

Marian Aliuță [Sursa foto: Facebook]

Sursa foto: Instagram Toni Berbece, Instagram Marian Aliuta