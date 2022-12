Un fost jucător al echipei Juventus a murit: Fabian O’Neill avea doar 49 de ani

In articol:

Fabian O’Neill, un fost jucător al echipei Juventus, a murit la 49 de ani, pe data de 25 decembrie 2022. Iată ce anume i-a cauzat decesul!

Fabian O’Neill a murit la doar 49 de ani

Fabian O’Neill, fostul fotbalist care a jucat la echipe precum Juventus, Cagliari și Perugia, a murit pe 25 decembrie 2022, în prima zi de Crăciun, la doar 49 de ani. Acesta avea probleme de sănătate mari din cauza alcoolului.

Fostul mijlocaș uruguayan era internat într-un spital din Montevideo de sâmbătă dimineața, după ce boala hepatică de care suferea s-a agravat, scrie gsp.ro. Astfel, duminică, pe 25 decembrie, starea de sănătate a fostului fotbalist s-a înrăutățit semnificativ, iar medicii nu l-au mai putut salva. Sursa menționată scrie că Fabian O’Neill a mai avut probleme și în trecut, iar în 2020 a fost internat din cauza unei insuficiențe renale.

Citește și: Scandal în fotbalul românesc! Un fost atacant de la Dinamo și-a bătut iubita! Femeia a declarat la Poliție că a primit un pumn și o palmă! Tibor Moldovan: ”Am fost provocat!”

Regretatul jucător de fotbal a fost crescut de Nacional, iar apoi a ajuns în Italia la Cagliari, în ianuarie 1996. Patru ani mai târziu, în vara lui 2000, acesta era cumpărat de Juventus, care îl dădea la Perugia după un an și jumătate. Fabian O’Neill s-a reîntors o scurtă perioadă la Cagliari, iar în ianuarie 2003 s-a întors la Nacional, retrăgându-se după șase luni.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Citește și: Bănel Nicoliță, Crăciun în familie alături de cele două fetițe ale sale! Fostul fotbalist are planuri mari de sărbători: „Avem o relație foarte frumoasă”

Fostul jucător uruguayan a avut 14 milioane de dolari, dar i-a pierdut pe toți

Fabian O’Neill a jucat la Juventus în sezonul 2000/2001, după ce înainte fusese la Cagliari, unde a marcat de 12 ori în cele 120 de meciuri jucate de-a lungul a patru ani. Totodată, sportivul a evoluat și la Perugia, dar și la formația Nacional Montevideo, aceeași unde a început și sfârșit activitatea ca fotbalist, în 2003.

La Juventus, O’Neill a fost coleg cu Zinedine Zidane, francezul care l-a numit pe uruguayan „cel mai puternic jucător cu care m-am antrenat vreodată”, scrie gsp.ro, conform presei din Italia.

„În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am mulți prieteni și astăzi, trăiesc cu o duzină de vagabonzi ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat.

Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, e foarte bine. Alcool, mașini, femei și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic.”, povestea Fabian O’Neill în 2020, citează realitateasportivă.net.

Surse: gsp.ro, realitateasportiva.net