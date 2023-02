Un fost mare fotbalist român, acuzat că a trimis poze indecente și că ar fi violat o fetiță de 13 ani, a vorbit, în premieră, despre ce s-a întâmplat cu adevărat! „ E rușinos ce am făcut, dar nu am violat-o. Sunt șantajat”

In articol:

În urmă cu 25 de ani, Cristi Vasc (54 de ani) era considerat unul dintre cei mai buni jucători din Liga1! Jucător la Universitatea Craiova, FC Național sau FC Brașov, mijlocașul a jucat și în Naționala României, apoi, la retragerea din sportul de performanță, a devenit observator LPF, dar și profesor suplinitor de educație fizică la o școală din Coroieni (Maramureș)

Cristi Vasc a vorbit despre acuzațiile aduse! ”Ăsta e adevărul. Îmi recunosc și îmi asum ceea ce am făcut. Nu vreau să mă disculp, însă am fost și puțin naiv”

Acum însă, la o simplă căutare pe internet, de numele lui nu sunt legate performanțele ca jucător, ci cazurile în care a fost acuzat, inițial, de mesaje și poze indecente trimise unei eleve de ale lui, în vârstă de doar 13 ani, apoi, și mai rău, de…viol!!! Situația lui Cristi Vasc a ținut, în 2020, prima pagină a ziarelor, iar în perioada în care a urmat, fostul fotbalist a încercat să accepte ce a făcut și să se apere în tăcere.

Abia acum, la mai bine de doi ani de la scandal, Cristi Vasc a decis să spună totul public, într-un interviu oferit lui Costin Știucan.

”Ăsta e adevărul. Îmi recunosc și îmi asum ceea ce am făcut. Nu vreau să mă disculp, însă am fost și puțin naiv. Eu zic și acum că e un șantaj asupra mea. Am căzut în capcană. Pozele le-am trimis, mi le asum, dar ulterior, când cei care vor să mă șantajeze au văzut că nu pot obține nimic de la mine și că nu este faptă penală ceea ce am făcut, au mai făcut o plângere penală mult mai gravă și aceea se judecă și în clipa de față”, a declarat Vasc pentru gsp.ro, apoi a dezvăluit și ce înseamnă a doua plângere.

”Viol. Aceeași fetiță. Plângere făcută la șase luni sau la șapte luni după prima poveste în care s-a dat neînceperea urmăririi penale. Cazul e acum în faza de audierea martorilor”, a comentat fostul fotbalist pentru sursa menționată.

Cristi Vasc, un fost mare fotbalist român, își recunoaște greșeala! ”E o situație urâtă, rușinoasă, îmi pare rău de ce am făcut. A fost un moment de slăbiciune pe care mi-l asum”

Întrebat de moderatorul Costin Știucan dacă există posibilitatea ” că cineva a folosit un copil de 13 ani împotriva dumneavoastră? Cine ar fi avut interesul?”, Cristi Vasc a spus. ”Da. E vorba de un unchi de-ai ei care lucrează prin Germania, care a mai făcut o chestie din asta cu un personaj, dar nu se poate dovedi…Asta e, mergem înainte. Îmi asum ce am făcut. Eram profesor de educație fizică și am renunțat la învățământ. Mi-am schimbat serviciul”, au fost cuvintele lui Cristi Vasc pentru gsp.ro, care a mai menționat și faptul că ”e o situație urâtă, rușinoasă, îmi pare rău de ce am făcut. A fost un moment de slăbiciune pe care mi-l asum. Nu mai am ce să fac…Te rog, hai să trecem de povestea asta”.

Ce se întâmplă în viața lui Cristi Vasc în acest moment! „Am divorțat acum 11 ani și m-am recăsătorit în 2019”

Cristi Vasc a dezvăluit și ce se întâmplă în viața lui acum. Spune că tot ce s-a întâmplat i-a dat totul peste cap, însă tot răul a fost spre bine. „Am divorțat acum 11 ani și m-am recăsătorit în 2019. Viața m-a adus înapoi de la Brașov la Târgu Lăpuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Târgu Lăpuș. Supraveg hez treburile la o stație electrică, să aibă oamenii curent. Dacă sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. În zilele libere mă ocup de școala mea de fotbal”, a declarat pentru gsp.ro mijlocașul valoros din anii 90, un jucător care rămâne în istoria fotbalului nostru drept primul român marcator contra Braziliei pe pământ brazilian, în septembrie 1995, într-un amical de prestigiu.