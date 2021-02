Un fost pacient, internat la Matei Balș când a izbucnit iadul, povestește întreaga scenă de groază: „Era să pășesc peste un cadavru”

In articol:

Tragedia de la Matei Balș de acum câteva săptămâni a rămas o traumă pentru toți pacienții care au luat parte la acest calvar.

Constantin Ilie, un fost bolnav de COVID-19, internat în pavilionul 5 al Institutului Matei Balș, povestește cu durere în glas cum a fost noapte care l-a marcat pe viață.

Bărbatul a mărturisit că în saloane temperaturile erau aproape la fel de scăzute ca afară, iar asistentele umpleau sticle cu apă caldă și le puneau sub pături bolnavilor, ca să se încălzească.

Cornel Ilie, un fost pacient internat chiar în pavilionul 5 al Institutului Matei Balș, confirmă că în saloane nu era deloc căldură, ba mai mult, de mila pacienșilor, asistentele găsiseră o soluție ieșită din comun pentru a-i încălzi.

De asemenea, bărbatul a mărturisit că el și ceilalți bolnavi din salon aveau o sursă de încălzire externă. Aceștia își mai dezmorțeau trupul cu ajutorul unui clorifer electric cu ulei adus de unul dintre bolnavi.

Au mai avut și două aeroterme, dar le-au fost confiscate de personalul medical.

„Erau aproximativ 15 grade, dar cred că erau mai puține. Infirmierele ne aduceau sticle cu apă caldă pe care le puneau sub pătură, stăteam cu cinci pături”, a povestit fostul pacient.

Calvarul prin care a trecut în momentul în care a izbucnit incendiul

Focul s-a aprins în jurul orei 05:00 dimineața.

Cornel Ilie nu dormea, iar asta i-a salvat viața! A auzit două explozii, urmate de țipete, iar de acolo a început lupta lui pentru supraviețuire.

Disperat, a început să fugă pe balcon și a sunat la serviciul de urgență 112. Povestește cu groază că aproape a călcat pe trupul neînsuflețit al unui bolnav.

„Nu dormeam la ora aia, aia a fost șansa mea. Fusesem mai devreme la toaletă. Am auzit niște zgomote, țipete și apoi două mici explozii. (…) Am luat o căciulă și am sărit în balcon. Cei de la saloanele 63, 64, 65 strigau ajutor. Geamul era rabatat. Nu se putea deschide.

Am luat-o pe balcon la acele saloane. Este groaznic să-l vezi pe ăla în salon că moare acolo. Au venit pompierii. Am sunat la ei. Telefonul meu a fost al doilea la pompieri. Au venit, am strigat la ei să le spargă geamurile. La 63 au spart geamul și au pus furtunul cu apă.

A trebuit să merg de la ultimul salon până la scară. Era să pășesc peste un cadavru. Era în balcon. Luminile nu mai funcționau ”, a mai mărturisit Constantin Ilie.

Nu și-a revenit nici fizic și nici psihic imediat după aceast calvar prin care a trecut. Câtva zile simțea că plămânii îi sunt inundați cu fum.

„Ne-au dus in ambulanta, ne-au dat pături și pe la 5, 6 ne-au dus la spital. Când inspiram aer curat simțeam că inspir fum în plămâni. Câteva zile a durat chestia asta”, a mai adăugat fostul bolnav.

Ce s-a întâmplat în noaptea incendiului de la Matei Balș

Autoritățile au declanțat planul roșu după ce, pe 29 ianuarie, în jurul orei 05:00 dimineața, un incendiu de proporții a izbucnit în pavilionul 5 al Institutului Matei Balș din Capitală. Din această tragedie 4 cadavre au fost găsite carbonizate, în total, în prezent, numărul victime lor a ajuns la 17.

102 pacienți au fost evacuați și fie au fost mutați în alte saloane ale spitalului, fie transferați la alte unități medicale.

În urma incendiului, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.