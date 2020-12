Un fotbalist român a fost dat afară din casă și lăsat pe stradă. Ce a declarat Ioan Lita Dumitru

Din cauza pensiei mici pe care o avea în România, Ioan Lita Dumitru a decis să se mute în SUA. Un american îi promisese multe fostului jucător de fotbal, dar nu s-a întâmplat nimic din ce a spus. După trei luni, Lita Dumitru împreună cu fiica sa au fost dați afară din casă și lăsați pe stradă.

Ioan Lita Dumitru se află printre cei mai buni fotbaliști din istoria României. Fostul jucător de fotbal are 57 de meciuri la echipa națională. De-a lungul timpului, Lita Dumitru a înscris 12 goluri. Ba mai mult decât atât, potrivit unor declarații făcute de Gică Hagi, acesta s-a apucat de fotbal datorită lui Ioan Lita Dumitru.

In articol:

Din cauza pensiei mici pe care o avea în România, Lita Dumitru a decis să se mute în SUA, în urma unei discuții pe care a avut-o cu un bărbat. Se pare că acesta îi promisese multe, dar nu s-a întâmplat nimic din ce a spus americanul. După trei luni, Ioan Lita Dumitru a trăit șocul vieții, fostul jucător de fotbal împreună cu fiica sa au fost dați afară din casă și lăsați pe stradă.

"Un american a cărui mamă este româncă mi-a dat efectiv țeapă. Tipul are aici o Academie și îmi promisese multe, dar până la umă nu s-a întâmplat ceea ce spunea. După trei luni am rămas efectiv în stradă, ne-a dat afară din casă. Am luat-o iar de la sub zero, ne-am mutat în zona unde are fata școala, unde este într-o clasă alături de cei mai inteligenți copii din America, genul acela de clasă specială", a spus fostul fotbalist în cadrul unei emisiuni de Radio.

Fiica fostului jucător de fotbal nu este de acord cu întoarcerea lor în București

În plus, Lita Dumitru vrea să se întoarcă în România, dar fiica sa nu este de acord cu întoarcerea lor în București. „Fata mea însa nu vrea să vină în România. Aici are mari perspective. E pe drumul bun și vrea să devină arhitect. Eu vreau să mor acolo, în România. Poate cumpăr un apartament cu două camere, când fata va fi destul de mare. Nu pot uita zăpada de acasă, muntele si maidanul, cu 7-8 kilometri pe jos, doar ca să joc fotbal. România m-a facut fotbalist", a mai declarat fostul jucător.

Ioan Lita Dumitru a susținut că a purtat numeroase discuții cu Mircea Minea unde îi promite că o să-i dea echipa mare când o să se întoarcă în România. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, fostul jucător de fotbal a mai precizat că la vară, împreună cu Concordia Chiajna își vor deschide o Academie privată de fotbal.

Sursa: ziare.com