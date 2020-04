Adrian Mihăilă, un ieșean în vârstă de 39 de ani, supranumit „Ochi” a povestit cum a ajuns să fie condamnat la închisoare în Italia și grozăviile prin care a trecut.

Adrian Mihăilă s-a mutat în Italia în 2001, dar problemele cu legea au început abia în anul 2013.

Ieșeanul spune că a fost acuzat pe nedrept de magistrații din Italia

, a povestit Adrian Mihăilă pentru BZI.

„În iunie 2013, luptătorii antimafia din Italia au efectuat descinderi și ne-au luat. Este vorba despre 14 români, sportivi, care ne aflam acolo, aproximativ zece dintre noi fiind din Iași. Am fost acuzați de orice, poate mai puțin de terorism! Avem 27 de capete de acuzare, inclusiv de omor sau trafic de arme. Nu e nimic adevărat. Totul a pornit de la o plângere făcută la Parchet, pentru că noi aveam trei discoteci în zona respectivă. Procurorii italieni au afirmat că românii ar fi controlat toată regiunea Piemonte din 1992. Eu, în 1992, nici nu aveam buletin!”, a mai povestit Adrian Mihăilă, supranumit „Ochi”.

La doar 21 de ani, împotrivă cu alți sportivi români, Adrian Mihăilă a fost condamnat la închisoare.

„Procurorii au mai spus că eram cea mai mare grupare mafiotă din Italia, nefiind originari din Peninsulă. Am fost condamnați ca cea mai mare grupare mafiotă din sud-estul Europei. Eu am primit la prima instanță o pedeapsă de 21 de ani și șase luni de închisoare. Până acum, am executat în arest patru ani de închisoare. Asta, în condițiile în care acuzațiile sunt complet nefondate. Noi am ajutat o groază de oameni acolo, le-am dat bani, i-am ajutat cu locuri de muncă, le-am găsit cazare. Anchetatorii italieni au spus că, de fapt, noi am fi controlat regiunea și că am fi primit bani de peste tot. Am fost acuzat că aș fi fost „cap de mafie”. Procurorii au cerut pentru mine o pedeapsă de 30 de ani de închisoare”, a spus ieșeanul pentru sursa mai sus citată.

Mărtuirisi desprinse parcă din filme: „Am fost judecați într-un buncăr!”

„Noi am fost duși în secret și judecați într-un buncăr, nu pe Drept comun, ci antimafie. Am văzut lucruri pe care nu le doresc nimănui! Ferească Dumnezeu! Și în arest am stat la „mare siguranță”, am luat masa și am trăit alături de cei mai mari mafioți! N-am mai văzut așa ceva, nici nu-mi imaginam că există! Credeam că numai în filme vezi așa ceva! De fapt, noi am fost invidiați, pentru că nu se întâmpla în cluburile noastre ce se întâmplă acum prin alte părți. Moldovenii și albanezii vin și îți iau femeia, îți iau tot și nu ai ce să faci! De noi, albanezii nici nu s-au putut atinge, măcar să ne provoace o zgârietură, acesta fiind și motivul pentru care, acum, oamenii de acolo regretă că nu mai suntem. În fapt, și procurorii au pornit de la ideea asta: cum de noi, românii, nu putem fi afectați de albanezi, care sunt considerați cei mai agresivi din zona respectivă!”, a mai spus fostul sportiv, pentru BZI.

Pe Adrian Mihăilă l-a reprezentat în instanță unul dintre cei mai buni avocați din Italia. Datorită lui a fost pus în libertate. Acum, se află în România, la Iași, s-a căsătorit și colaboreaza la un club sportiv, alături de patru antrenori.