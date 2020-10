Un impresar celebru, disperat! Ce spune despre restricțiile cauzate de coronavirus! ”Mai scapă doar cine are noroc”

”Situația noastră, a celor din domeniul artistic, este una cu adevărat disperată. Înțeleg situația, dar nu văd niciun fel de măsuri care să ne protejeze și pe noi”, ne-a spus, în exclusivitate, Adrian Buda, unul dintre impresarii cunoscuți din vestul țării.

Mai mult, ne-a explicat el, situația în care se află artiștii este una generată, culmea, și de ei. ”Artiștii cu greutate, cei mari, și nu voi da nume aici, nu vor să se bage. Rar vezi câte unul care spune ceva, care protestează împotriva restricțiilor, chiar îi felicit pe cei care au ieșit în stradă să protesteze. Cei mici însă au probleme cât se poate de mari. Sunt artiști care ajung la sapă de lemn... sau care vor ajunge să lucreze ca zilieri, pe șantiere. Știu artiști care au plecat la muncă în străinătate, au rate la casă și copii mici de întreținut și nu mai aveau nici ce mânca. Sunt artiști care trăiau exclusiv din prestațiile artistice, iar acum s-au umplut de datorii, nu au de unde să le plătească. Nu m-ar mira să vedem că, în curând, vom avea cântăreți evacuați din propria casă, cu executorii judecătorești, cu mascați, peste ei”, ne-a spus, supărat, Adrian Buda.

Impresarul Adrian buda, disperat de pandemia de coronavirus

Mai mult decât atât, impresarul a explicat că viața artiștilor este strâns legată de industria HORECA. ”Unde să mai cânte un artist care e în plină afirmare dacă restaurantele sunt închise? Unde să joace un actor independent, unul care nu e angajat pe un salariu și așa de mizerie, la un teatru de stat? Adică, să fim sinceri, restaurantele, în anumite condiții, trebuiau lăsate să funcționeze. Pe lângă că vor da toate faliment, oamenii nu vor avea unde să scape de stresul unei zile de muncă, iar artiștii nu vor mai putea să își îndeplinească menirea. Am văzut că, teoretic, li s-au dat anumite scutiri celor din HORECA. Am și râs! Păi îi scutești de impozitul pe profit? Care profit? Că pierderile sunt uriașe și chiar vorbesc în cunoștință de cauză. Acum, sincer, suntem în situația în care mai scapă doar cine are noroc. Sau cine are o familie care să îi acopere cheltuielile cât timp stă acasă și speră să dispară coronavirusul”, ne-a mai spus impresarul.

Ce restricțiile cauzate de COVID au fost impuse în România

Conform noilor reglementări legale, toate localitățile care depășesc pragul de 3 la mie în ceea ce privește rata de infectare cu coronavirus trebuie să pună în aplicare o serie de restricții cât se poate de dure. Astfel, legea impune închiderea restaurantelor, în interior, închiderea unitățile de învățământ. Pe lângă acestea, în România au fost interzise evenimentele private sau publice de amploare, cum ar fi concertele în spații închise, nunțile și botezurile. Cu toate acestea, ieri, 23 octombrie, în România a fost înregistrat un nou record de îmbolnăviri, peste 5.000 de noi infectați, și un record de bolnavi care au nevoie de terapie intensivă: 782.