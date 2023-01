Un instructor de fitness este cel a vândut prăjiturile cu marijuana tinerilor din Râmnicu Vâlcea. Dumitru Cojocari a fost arestat la domiciliu după ce 16 persoane au ajuns la spital

In articol:

A fost descoperită persoana care a oferit prăjiturile cu substanța interzisă în ele petrecăreților din Râmnicu Vâlcea. Un antrenor de fitness a fost plasat în arest la domiciliu în acest caz.

Acesta a făcut dulciurile în propria gospodărie, după o rețetă pe care a găsit-o pe internet, după care le-a oferit cadou sărbătoritului, un milionar din Vâlcea.

Dumitru Cojocari [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Rodica, mamă a doi copii, a fost ucisă de un șofer beat. Avea 45 de ani și era un medic apreciat

Antrenorul de fitness a cumpărat marijuana din Statele Unite

16 persoane au ajuns la spital după ce au luat parte la o petrecere, unde au consumat prăjituri care aveau în componență o substanță interzisă în țara noastră.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

După ce medicii i-au anunțat oamenii legii despre această situație, aceștia au făcut cercetări.

Nu a durat mult până ce ofițerii DIICOT au ajuns la ușa unui antrenor de fitness, Dumitru Cojocari.

Când au descins în casa acestuia, polițiștii au găsit resturi de cannabis, dar și alte produse care conțineau substanțe halucinogene și un dispozitiv folosit la măcinarea drogurilor pe care le-a cumpărat de peste ocean.

Antrenorul are 32 de ani, este din Republica Moldova și este colaborator la o sală de sport din Râmnicu Vâlcea.

Acolo s-ar fi cunoscut cu omul de afaceri Gabriel Crăciun, cel care a organizat petrecerea în cauză, cu ocazia zilei sale de naștere.

„Suntem cunoştiinţe. Este o persoană cu care am făcut sală. Este un om în Vâlcea care este cunoscut ca un instructor bun, chiar foarte bun de fitness. Am intrat în panică, mi s-a făcut şi rău, am ajuns şi eu la spital. Oamenii au mâncat de bună voie, dar neştiind ce se află înauntru. Ăsta a fost cadoul pe care mi l-a adus. Exact aşa s-a prezentat: „M-am gândit să îţi aduc un cadou”. Ştiind că îmi plac dulciurile. Am fost la poliţie, am făcut declaraţie la poliţie, am depus şi plângere penală.”, a declarat Gabriel Crăciun, notează observatornews.ro.

Angajații de la sala de fitness spun că nu îl cunosc foarte bine pe bărbat, însă nu s-ar fi gândit niciodată că antrenorul ar putea ajunge să aibă probleme cu legea. În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă până la șapte ani de închisoare.

Bărbatul a făcut negresele cu halucinogene în propria locuință. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Cristian Cioacă a fost adus în fața judecătorilor și le cere să-l elibereze din închisoare! Fostul polițist a ispășit doar trei sferturi din pedeapsa primită în cazul dispariției Elodiei Ghinescu