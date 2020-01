Părinții fetițelor de clasa a IV-a sunt scandalizați de comportamenul dascălului care predă într-o școală din comuna Voinești, Vaslui.

Învățătorul are în grijă clasa primară, însă el, în loc să educe copilele, le ia în brațe și le pipăie. Ba chiar unei copile i-ar fi trimis și un bilețel.

, scria pe bilețelul primit de o fetiță, cu ocazia dăruirii cadourilor de Crăciun, conform 7est.ro.

Fata i-a arătat bilețelul mamei sale care a fost șocată. A venit la școală să îi ceară socoteală învățătorului indecent.

"Noi am luat acest caz în vedere, ca să nu se mai repete. Doamna director s-a dus la copil acasă, cu mediatorul școlar, fără soțul meu care răspunde de problemele cu romii în Slobozia. Doamna directoare a spus că copiii spun minciuni și învățătorul are dreptate. Dacă s-ar întâmpla ceva cu vreo fată de 10-11 ani, toți părinții ne-ar condamna pe noi, că am știut, da nu am mers mai departe.", a declarat pentru sursa citată mediatorul sanitar al școlii.

Citeste si: Cristina Ich a făcut anunțul despre botezul fiului ei și al lui Alex Pițurcă. Evenimentul nu va avea loc în România

Citeste si: Dani Mocanu, decizie șocantă! A renunțat la ”pocăiți”! ”Lucrează cu Satana”

Citeste si: Premierul Ludovic Orban, pentru prima dată în public, alături de nevastă! Cum arata soția premierului? FOTO

Copiilor le este frică de învățator

Fetele din clasele pe care dascălul le are în subordine se tem să mai vină la cursuri, din cauza învățătorului.

Explicația directoarei după ce s-a aflat ce le face învățătorul elevelor sale

, a mai spus mediatorul sanitar.

Directoarea instituției de învățământ consideră că faptele învățătorului nu sunt chiar atât de grave, însă o să fie luate măsuri de protecție pentru fetițele agresate.

"Ne-a fost adusă la cunoștință, printr-o sesizare verbală, această situație legată de comportamentul inadecvat al domnului învățător de la clasa a IV-a. Ca urmare a acestei sesizări, în primă fază am făcut demersuri pentru a stabili gravitatea faptelor, pentru a asigura securitatea fizică și psihică a elevelor. În cadrul Consiliului de Administrație au fost invitate toate părțile implicate ca să ajungem la o concluzie, dacă într-adevăr faptele domnului învățător sunt foarte grave și pun sau nu în pericol siguranța elevelor. Concluzia a fost că faptele învăţătorului nu sunt foarte grave. Prin urmare, am hotărât desfășurarea unei anchete, de către o comisie de cercetare din școală. Raportul acestei anchete va fi adus la cunoștința Consiliului de Administrație și se va acționa în consecință. De asemenea, am făcut o solicitare la CJRAE Iași (n.r. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională), pentru a ne trimite un psiholog care să discute cu copiii, să le putem asigura consilierea și confortul emoțional.", a declarat Lorina Ștegaru, directoarea școlii.